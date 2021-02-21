Almanya’ya bahar geldi

ALMAN Meteoroloji Dairesi, hafta içinde ülke genelinde sıcaklıkların 13 ile 20 derece arasında değişeceğini açıkladı. En yüksek sıcaklık güneybatı Almanya’da görülecek. Bahar havasından etkilenmeyen bölge ise Almanya’nın güneydoğusu olacak. Burada sıcaklıklar 10 derecenin altında kalacak. Polis Sendikası, havaların ısınmasıyla parklar ve bahçelerin dolmasından dolayı sosyal mesafe kurallarının ihlal edilebileceğini belirtirken, kontrollerin artırılacağını açıkladı.