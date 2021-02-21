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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 21.02.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Almanya’ya bahar geldi

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Almanya’ya bahar geldi
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Geçtiğimiz haftalarda kara kışın hakim olduğu Almanya’da bu hafta ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak bazı bölgelerde 20 dereceyi geçecek.

 

 

ALMAN Meteoroloji Dairesi, hafta içinde ülke genelinde sıcaklıkların 13 ile 20 derece arasında değişeceğini açıkladı. En yüksek sıcaklık güneybatı Almanya’da görülecek. Bahar havasından etkilenmeyen bölge ise Almanya’nın güneydoğusu olacak. Burada sıcaklıklar 10 derecenin altında kalacak. Polis Sendikası, havaların ısınmasıyla parklar ve bahçelerin dolmasından dolayı sosyal mesafe kurallarının ihlal edilebileceğini belirtirken, kontrollerin artırılacağını açıkladı.

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