Almanya'nın yeni Aile Bakanı Lisa Paus olacak

Haberin Devamı

Alman Haber Ajansı’nın parti yönetimine dayandırarak verdiği habere göre, partinin mali politikaları uzmanı Lisa Paus, Federal Aile Bakanı olacak. Paus, partinin sol kanadını temsil ediyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden milletvekili olan Paus, 53 yaşında ve 2009 yılından bu yana Federal Meclis’te milletvekili olarak görev alıyor. Bu yasama döneminde Federal Aile Bakanı olarak görevlendirilen Anne Spiegel’in, geçen yıl Rheinland-Pfalz eyaletinde Çevre Bakanı olduğu dönemde yaşanan sel felaketi sırasında dört haftalığına tatile gittiği ortaya çıkmıştı. Anne Spiegel bunun üzerine baskılara dayanamayarak istifa etmişti.