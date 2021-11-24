Almanya’nın yeni ‘A Takımı’ şekillenmeye başladı

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ORTAKLAR arasında uzlaşmaya varılan ‘Koalisyon Sözleşmesi’nin önümüzdeki günlerde SPD ile FDP’nin ayrı ayrı düzenleyeceği kongrelerde delegelerin, Yeşiller’de ise dijital ortamda tüm üyelerin onayına sunulacağı açıklandı. Almanya’nın yeni başbakanının 7-8 Aralık’ta seçilmesi öngörülürken, SPD’li Olaf Scholz’un 16 yıl sonra görevi bırakacak olan Angela Merkel’den boşalacak koltuğa oturması da kesinleşti. Scholz’un oluşturacağı kabinede 15 bakanlıktan 6’sında SPD’li, 5’inde Yeşiller’li ve 4’ünde de FDP’li politikacıların görev alması öngörüldü.

Yeni ‘A Takımı’ şekillenmeye başarken, Gerhard Schröder döneminde Federal Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Joschka Fischer’den yıllar sonra Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock’un aynı görevi üstleneceği belirtildi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in Federal Maliye Bakanı (FDP), Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck’in de ‘süper bakanlık’ olarak nitelenen ve yeni oluşturulan Federal Ekonomi ve İklim Korunması Bakanı (Yeşiller) olması öngörüldü. SPD’li Federal Çalışma ve Sosyal Bakanı Hubertus Heil’ın koltuğunu korumasına, FDP Genel Sekreteri Volker Wissing’in Federal Ulaştırma Bakanı ve parti arkadaşı Marco Buschmann’ın da Federal Adalet Bakanı olmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Olaf Scholz’un danışmanlarından Wolfgang Schmidt’in Başbakanlık Dairesi Bakanı, SPD’li Klara Geywitz’in de Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı olması öngörüldü.

ENERJİ ALANINDA DEVRİM

SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşacak yeni koalisyon hükümetinin özellikle enerji politikasında köklü bir devrim hedeflediği açıklandı. Maden ve taş kömüründen enerji üretimine 2038 yılında değil, 2030 yılında son verilmesi karara bağlandı. Aynı zamanda Almanya genelinde tüketilen enerjinin 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması öngörüldü. Kara alanlarının yüzde 2’sinin, denizlerde de daha fazla alanların rüzgâr enerjisi üretimine açılması hedeflendi. Öte yandan ‘taze borç’ alınmaması, emeklilik yaşının yükseltilmesi konularında da uzlaşma sağlandı. Asgari saat ücretinin 12 euro 50 cent olması da karara bağlandı.

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17 YAŞINDA ÜYE OLDU

Almanya’nın 9’uncu başbakanı olmaya hazırlanan Olaf Scholz, 14 Haziran 1958’de Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Osnabrück kentinde dünyaya geldi. Tekstil dalında çalışan bir ailenin çocuğu olan Scholz, ilk ve orta öğrenimini Hamburg’da yaptı. Liseyi bitirdikten sonra Hamburg Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Henüz 17 yaşındayken SPD’ye üye oldu. 1982-1989 yıllarında SPD’in gençlik teşkilatlı ‘Genç Sosyalistler’in (JuSos) Genel Başkan Yardımcılığı, 2000-2004 yılları SPD Hamburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığı, 2009-2019 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2001 yılında Hamburg Eyalet İçişleri Senatörü olarak görev alan Scholz, Merkel hükümeti döneminde 2007-2009 yılları arasında Federal Çalışma Bakanlığı yaptı. 2011-2018 yılları arasında da Hamburg Eyalet Başbakanlığı. Scholz, 2018 yılında Merkel kabinesinde Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Hâlâ da bu görevi sürdüren Scholz, 1998 yılında SPD’li Britta Ernst ile evlendi. Çocukları olmayan Britta Ernst-Olaf Scholz çifti, Berlin’in bitişiğindeki Brandenburg Eyaleti’nin başkenti Potsdam’da yaşıyor.

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2018’DE EŞ BAŞKAN SEÇİLDİ

Federal Dışişleri Bakanı olması beklenen Annalena Baerbock, 15 Aralık 1980’de Aşağı Saksonya’nın başkenti Hannover’de dünyaya geldi. Sosyolog bir anne ve makine mühendisi bir babanın çocuğu olan Baerbock, Hannover yakınlarında bir çiftlikte büyüdü. İlk ve orta öğrenimini Hannover’de tamamladı. 2000-2004 yıllarında Hamburg Üniversitesi’nde Politik Bilimler okudu. 2004-2005 yıllarında da London of Economic’de (LSE) hukuk dalında master yaptı. Öğrencilik döneminde Yeşiller Avrupa Parlamentosu milletvekili Elisabeth Schrödter’in Brüksel ve Strasbourg’daki bürolarında çalıştı. 2008-2009 yıllarında da Yeşiller Federal Meclis Grubu dış ve güvenlik politikası uzmanı olarak Berlin’de. 2005’te Yeşiller’e üye oldu ve 2009 yılında Yeşiller Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığı’na getirildi. 2013 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi. 2018 yılında da Yeşiller Eş Başkanı seçildi.

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2009’DE MECLİS’E GİRDİ

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, 7 Ocak 1979 tarihinde Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Wuppertal kentinde dünyaya geldi. Wermelskirchen’de liseyi bitirdikten sonra FDP güdümlü Friedrich Naumann Vakfı’nda çalıştı. 1999-2006 yıllarında Bonn Üniversitesi Politik Bilimler ve Felsefe bölümlerinde yüksek öğrenim gördü. 2000-2009 ve 2012-2017 yıllarında KRV Eyalet Parlamentosu milletvekilliği, 2009-2012 yıllarında da Federal Meclis milletvekilliği yaptı. 2009-2011 yıllarında FDP Genel Sekreteri olarak görev yapan Lindner, 2013 yılından beri FDP Genel Başkanlığı görevini sürdürüyor.

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6 YIL BAKANLIK YAPTI

Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, 2 Eylül 1969’da Schleswig-Holstein eyaletinin Lübeck kentinde doğdu. 1989 yılında liseyi bitirdikten sonra sivil hizmet yaptı. Daha sonra da Freiburg Üniversitesi’nin Felsefe, Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdi. 2002 yılında Yeşiller’e üye oldu ve partinin bölgesel yönetimlerinde yer aldı. 2009 yılında Schleswig-Holstein Eyalet Parlamentosu milletvekili seçildi. 2012-2018 yılları arasında da Eyalet Enerji Dönüşümü, Tarım ve Çevre Bakanlığı yaptı. 2018 yılında da Yeşiller Eş Başkanı seçildi.