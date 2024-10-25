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Almanya’nın vergi gelirleri düşecek

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#Almanya#Vergi Gelirleri#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’nın vergi gelirleri düşecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 09:49

Almanya’nın vergi uzmanları konseyi, 2024-2028 döneminde vergi gelirlerine ilişkin tahminini güncelledi. Buna göre, federal hükümet, eyaletler ve belediyeler 2028 yılına kadar mayıs ayında beklenenden 58.1 milyar Euro daha az vergi toplayacak.

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Federal hükümet için beş yıllık dönemde 12.6 milyar Euro daha az vergi geliri bekleniyor. Federal hükümet bu yıl için mayıs tahminine kıyasla 3.4 milyar Euro’luk bir vergi geliri kaybı yaşayacak. Eyaletler için 2024’te 2.3 milyar Euro ve belediyeler için 600 milyon Euro’luk vergi kaybı öngörülüyor. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, konuya ilişkin değerlendirmesinde bütçede yeni bir manevra alanı olmadığını belirterek, “Tam tersine, daha fazla konsolidasyona gitmemiz gerekecek. Her kamu hizmeti yine de mümkün olmayacak. Ekonomik büyümeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, vergi gelirlerinde söz konusu aşağı yönlü tahmini Alman ekonomisindeki durgunluğun ‘gelirler üzerinde etkisi olarak’ değerlendirdi.

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#Almanya#Vergi Gelirleri#AVRUPADAN HABERLER

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