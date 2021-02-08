Almanya’nın Trump’ı da AfD’li Gauland

ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya’nın başkenti Dresden’de, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde AfD adaylarını belirlemek için düzenlenen kurultayda konuşan Gauland, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu BfV’nin lağvedilmesini istedi. AfD’lilere BfV’ye karşı tavır alma ve tepkilerini açık bir biçimde dile getirme çağrısında bulunan Alexander Gauland, hükümeti de, BfV’yi, ‘Almanya’da en anayasal parti’ olarak nitelendirdiği AfD’nin üzerine gitmesi için yönlendirmekle suçladı.

Sağ popülist AfD, 2017 yılında yapılan genel seçimlerde Saksonya Eyaleti’nde yüzde 27 ile en fazla oy alan parti oldu. AfD Saksonya Eyalet Teşkilatı Başkanı Jörg Urban, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde ise hedeflerinin toplam oyların yüzde 30’unu almak olduğunu söyledi.

Almanya’nın bazı eyaletlerinde AfD’lilerin faaliyetleri eyaletlerin anayasayı koruma teşkilatları tarafından izleniyor. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı da zaman zaman AfD’nin ülke genelinde izlenmesini gündeme getiriyor.