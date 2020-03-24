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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Almanya’nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayıp

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Almanya’nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayıp
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Almanya’nın koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde kullanılmak üzere sipariş verdiği 6 milyon maske, havaalanında kayıplara karıştı.

BU olayın ardından Almanya tam bir şok yaşadı. Spiegel Online haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı koronavirüs yayılmasına karşı acil olarak 6 milyon maske siparişi verdi. Maskelerin 20 Mart’ta Almanya’ya gelmesi gerekiyordu. Ancak maskeler bir türlü Almanya’ya ulaşmadı ve Kenya Havalimanı’nda kayıplara karıştı. Maskelerin FFP2 koruma derecesinde olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı. Bakanlık bunun sipariş verilen sağlık malzemelerinde küçük bir parçayı oluşturduğu kaydedildi.

 

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