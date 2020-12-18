Almanya’nın silah satışındaki geliri düştü

YEŞİLLER Meclis Grubu’nun Federal Meclis’e sunduğu soru önergesini yanıtlayan Ekonomi Bakanlığı, en fazla silah satışının Mısır’a yapıldığını duyurdu. Bakanlığın verdiği bilgiye göre Mısır’a 751.5 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat satışı yapıldı. Hükümet Mısır’a Thyssenkrupp’un ürettiği denizaltı satışını da onayladı. Kiehl kentinde üretilen denizaltıların en çok Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmayan üçüncü dünya ülkelerine satıldığı da bakanlığın verdiği cevapta yer alan bilgiler arasında.

Almanya’nın en çok askeri teçhizat ve silah sattığı ikinci ülke ise İsrail. Hükümet bu yıl İsrail’e aralarında denizaltının da bulunduğu 508 milyon euro değerinde askeri teçhizat ve silah satışını onayladı. 2022 yılında FİFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar, 196 milyon euroyla Almanya’nın en çok silah sattığı bir diğer ülke. Katar, Almanya’dan 15 hava alçak savunma sistemi satın aldı. NATO üyesi ülkeler arasında Almanya’nın en iyi müşterileri arasında ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geliyor. 2020 yılında ABD’ye 464 milyon 600 bin euroluk silah ve askeri teçhizat satışına onay verildi.