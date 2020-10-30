Almanya’nın seyahat kararı turizmcileri üzdü

BUNUN, Avrupa dışındaki tek istisna olup, Antalya ve Ege turizminin bir nebze olsun önünü açan karar olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu: “Türkiye ve Almanya arasındaki anlaşmaya göre, Türkiye korona tedbirlerini sıkılaştırarak, Almanya’ya dönen turistlere Kovid-19 testi yapma ve testin negatif çıkması koşuluyla geri uçurma garantisi vermişti. Yaklaşık 300 bin misafir bu süreçten geçerek ülkesine geri döndü. Bu dönemde özellikle İspanya ve diğer Akdeniz ülkelerinin birçok bölgesi riskli ilan edildi, buralara seyahatin önünü kesildi, Antalya’nın öne çıktığını söyledi. Geçen hafta başta İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri Alman hükümetinden Türkiye modelinin kendi ülkeleri için uygulanmasını talep etti. Onların bu talepleri yerine Almanya, Türkiye’nin statüsünü artan korona vakalarını öne sürerek, 9 Kasım’dan itibaren değiştirdiğini bildirerek, Türkiye’yi komple riskli bölge ilan etti.”

‘EVDE KAL’ ÇAĞRILARI

“Almanya, Kanarya Adaları’na seyahat yasağını kaldırarak adeta ‘Hiçbir yere gitmeyin, ama gidecek olursanız da kasımda Kanarya Adaları’na gidin’ mesajı verdi. Artan vakalar nedeniyle Almanya birkaç gündür teyakkuzda. Günlük 17 bin vaka sınırına yaklaşıldı ve bu süreçte özellikle tıbben sorun yaşanabileceği hesaplanıyor. Bunun için sürekli ‘Evde kal’ çağrıları yapılıyor. Özellikle uluslararası seyahatin önünü kesmenin yollarını arıyorlar. Bunun için en etkili yol, o ülkeyi riskli ilan ederek yasal bütün sorumluluğu kişiye yüklemek oluyor. Yoksa 10 günlük karantina özellikle kışın seyahat eden orta yaş üstü emekliler için en caydırıcı konu değil.” ‘ÖDÜLÜ ASIL ŞİMDİ HAK ETTİLER’

“Antalya üç aydır fırtınalı denizde ilerlemeye çalışan bir tekne gibi batmamaya, çok zorlu geçen bu süreçte sansasyonel herhangi bir sonuç olmaması için herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu gelecek yıllar için bir referans. Kasım itibarıyla dükkânı kapatıyoruz. Son birkaç gündür günlük gelişler 40 binlerden 10 binin altına düştü. Kasım itibarıyla Rus misafirlerin iyice azalacağını ve kasım başından itibaren Alman misafirlerin gelemeyeceğini öngörmek zor değil. Bundan sonra uçaklar boş gelip, son tatilcileri ülkelerine taşıyacak. Böylesine zor bir dönemde 3.5 milyon misafiri ağırlamak kolay olmadı. Her şeye rağmen ayakta kalıp, umut ve moral aşılayarak, karanlıkları aydınlatan, pozitif düşünmeye teşvik eden, vizyon sahibi, öngörüsü yüksek ve cesaretle adım atan turizmcileri tebrik ederim. Onlar ödülü sadece 16 milyon turist geldiğinde değil, asıl şimdi hak ettiler.”