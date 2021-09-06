Almanya’nın Pekin Büyükelçisi Hecker hayatını kaybetti

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, 54 yaşındaki büyükelçinin hayatını kaybetmesi üzerine “Almanya’nın Çin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker’in ani ölümünü derin bir üzüntü ve hayretle öğrendik. Şu anda tüm düşüncelerimiz, ailesi ve onun yakınlarıyla birlikte” dedi. Başbakan Angela Merkel de Jan Hecker’in Ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Jan Hecker’ın ölümü beni derinden sarstı. Çok değerli ve olağanüstü uzmanlığa sahip bir insanı ve çok değerli bir danışmanı kaybetmenin yasını tutuyorum. Şu ana kadar yürüttüğümüz iş birliğimizi minnetle anıyor ve yıllar boyunca onunla bu kadar yakın ilişki içinde olduğum için mutluyum. Eşine, çocuklarına ve diğer yakınlarına sonsuz acıları için en derin taziyelerimi sunuyorum” dedi. Hecker, Ağustos ayının sonunda Çin Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı. Ailesiyle Çin’deki kurallar gereği karantinadan çıktıktan sonra göreve başlamıştı.