×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’nın Oscar seçimi: İranlı ‘Kutsal İncir Ağacının Tohumu’

Güncelleme Tarihi:

#Oscar#Kutsal İncir Ağacının Tohumu#Berlin
Almanya’nın Oscar seçimi: İranlı ‘Kutsal İncir Ağacının Tohumu’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 10:08

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un ‘Kutsal İncir Ağacının Tohumu’ adlı filmi Almanya tarafından Oscar aday adayı olarak açıklandı. Yönetmen Mohammad Rasoulof, geçtiğimiz aylarda İran’dan Almanya’ya kaçmıştı. Siyasi içerikli filmin adaylığı Alman filmlerinin yurt dışı temsilcisi German Films tarafından açıklandı. Rasoulof’un filmi, birçok aday arasından seçildi.

Haberin Devamı

FİLM, İran’daki siyasi protestoların bir aile üzerindeki etkilerini konu alıyor. Almanya’nın Oscar aday adayını belirleyen jüri, film için “İran’ın şiddet ve paranoya üzerine kurulu teokrasisinin psikolojik bir portresi” ifadelerini kullandı. Açıklamada, Rasoulof’un “İran toplumundaki çatlakları simgeleyen bir ailenin, kendi içindeki çatlakları ince bir şekilde anlattığı” belirtildi. Film, “Ustaca yönetilmiş ve etkileyici bir şekilde oynanmış, kalıcı sahneler barındıran bir yapım” olarak nitelendirildi.

BASKI, UMUT VE DİRENİŞ...
Yönetmen ve filmin yapımcıları, seçilmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, “Bu film, baskı, umut ve direniş hikâyesini anlatıyor. Farklı yaşam gerçeklikleri ve göçmenlik hikâyelerinden gelen insanların benzersiz iş birliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Özgür ve açık bir toplumda kültürler arası etkileşimin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor” denildi. Oscar yarışında ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde yer alacak 15 filmlik liste, 17 Aralık 2024’te açıklanacak. Bu listeden seçilecek beş aday film, 17 Ocak 2025’te duyurulacak. Oscar töreni ise 2 Mart 2025’te gerçekleşecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oscar#Kutsal İncir Ağacının Tohumu#Berlin

BAKMADAN GEÇME!