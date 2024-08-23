Almanya’nın Oscar seçimi: İranlı ‘Kutsal İncir Ağacının Tohumu’

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FİLM, İran’daki siyasi protestoların bir aile üzerindeki etkilerini konu alıyor. Almanya’nın Oscar aday adayını belirleyen jüri, film için “İran’ın şiddet ve paranoya üzerine kurulu teokrasisinin psikolojik bir portresi” ifadelerini kullandı. Açıklamada, Rasoulof’un “İran toplumundaki çatlakları simgeleyen bir ailenin, kendi içindeki çatlakları ince bir şekilde anlattığı” belirtildi. Film, “Ustaca yönetilmiş ve etkileyici bir şekilde oynanmış, kalıcı sahneler barındıran bir yapım” olarak nitelendirildi.

BASKI, UMUT VE DİRENİŞ...

Yönetmen ve filmin yapımcıları, seçilmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, “Bu film, baskı, umut ve direniş hikâyesini anlatıyor. Farklı yaşam gerçeklikleri ve göçmenlik hikâyelerinden gelen insanların benzersiz iş birliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Özgür ve açık bir toplumda kültürler arası etkileşimin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor” denildi. Oscar yarışında ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde yer alacak 15 filmlik liste, 17 Aralık 2024’te açıklanacak. Bu listeden seçilecek beş aday film, 17 Ocak 2025’te duyurulacak. Oscar töreni ise 2 Mart 2025’te gerçekleşecek.