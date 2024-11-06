Almanya’nın mutluluk haritası!

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ARAŞTIRMAYA göre, Almanya’da en mutlu şehir 7.38 puanla Hamburg olarak belirlendi. Hamburg’un yüksek ekonomik gücü, iyi bir sağlık hizmeti altyapısı, kaliteli okullar ve çocuk bakım olanaklarıyla öne çıktığı belirtildi. Hamburg’u, her ikisi de 7.23 puanla Bavyera ve Schleswig-Holstein takip ediyor. En düşük yaşam memnuniyetine sahip bölgeler ise, 6.73 puanla Saarland, 6.63 puanla Berlin ve 6.17 puanla Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri geliyor. Araştırmada, 2024 yılı sıralamasında batıdaki eyaletlerin yine üst sıralarda olduğu, doğu eyaletlerinin ise genellikle ortalarda veya alt sıralarda yer aldığı görüldü. Memnuniyet skalası 0 ile 10 arasında, 0 “hiç memnun değilim” ve 10 “tamamen memnunum” diye belirlendi. Yaşam Memnuniyeti Atlası’nda, özellikle pandemi döneminde daha fazla zorluk yaşayan gruplarda, yani yalnız yaşayanlar, gençler, genç yetişkinler ve çalışan annelerde yaşam memnuniyetinin yükseldiği ifade edildi. Enflasyondaki düşüş ve ücret artışlarının bu memnuniyet artışında etkili olduğu belirtildi.

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AİLE YAŞAMINDA PANDEMİ ÖNCESİNE ULAŞILMADI

Ancak, aile yaşamına duyulan memnuniyet hâlâ pandemi öncesi seviyelere ulaşmış değil. Bu alanda memnuniyet 7.53 puanda kalarak, 8.02 puan olan pandemi öncesi seviyenin gerisinde kaldı. Aileler, pandemi sonrası etkilerle birlikte yüksek yaşam maliyetleriyle de mücadele etmeye devam ediyor. 2019 yılındaki rekor seviyedeki 7.14 puana henüz yakalanmış değil. Ancak 2024 yılı, halkın büyük bir kısmı için 2020-2023 yılları arasında yaşanan krizlerin etkilerinin büyük ölçüde aşıldığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu kapsamlı araştırma, Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında Allensbach Demoskopi Enstitüsü tarafından 16 yaş ve üzeri 12 bin 452 kişiyle gerçekleştirildi. Ayrıca, Şubat-Nisan 2024 arasındaki çalışma kapsamında, gelir, aile ve sağlık gibi yaşam alanlarında 16 yaş üstü 3 bin 161 vatandaşla görüşüldü. Berlin merkezli Ipsos Araştırma Şirketi ise 18-65 yaş arası 2 bin Alman ile doğu ve batı arasındaki farkları araştırdı.