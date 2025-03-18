Almanya’nın küresel ticarette payı düştü... Çin tartışılmaz lider

Haberin Devamı

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) “Ticaret: Almanya nerede hâlâ dünya ihracat şampiyonu?” başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. IW tarafından 2023 verileriyle 5 bin 300 ürün grubunda yapılan hesaplamalara göre, Almanya, 180 üründe küresel ihracattaki payı en az yüzde 30 ile baskın paya sahip bulunuyor. Almanya’nın söz konusu ihracat hakimiyeti özellikle kimyasallar, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve baz metaller sektörlerinde güçlü kalırken, ülkenin yüksek teknoloji ve askeri-stratejik güvenlik sektörlerinde nispeten az sayıda ürünü bulunuyor. Bazı ağrı kesiciler ve gübreler için Almanya’nın küresel ihracat payı yüzde 90’ı aşması da dikkati çekiyor. Ülke, mikroskoplar, hasat makineleri, kontrol aletleri ve vinçli kamyonlar için yüzde 50’nin üzerinde küresel ihracat payına sahip bulunuyor. Almanya, 2010’da 240 ürünün küresel ticaretinde baskın paya sahipti.

Haberin Devamı

ABD İKİNCİ SIRADA

Çin ise 1535 üründe yüzde 30’un üzerinde küresel ihracat payına sahip bulunuyor. Çin’i 347 ürünle ABD takip ediyor. Çin’in son yıllarda ihracat paylarını artırdığı özellikle makine ve elektronik eşya sektörlerinde Almanya’nın ise 2010’dan bu yana pay kaybetmesi dikkati çekiyor. IW’nın araştırmasına göre, Çin, 2010’da 859 üründe küresel ihracatta baskın pay alırken, ABD ise 304 üründe baskın paya sahip bulunuyordu. Araştırmanın raporunda, “Ticaret çatışmaları, savaşlar ve durgunlaşan küreselleşme ihracat odaklı ekonomiler için zor zamanlara işaret ederken, bunlar bir ülkenin güçlü yanlarını anlamayı daha önemli hale getiriyor” ifadeleri yer aldı.