Almanya’nın kararı, Antalya’da tatilin önünü açtı

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Almanya’da aşısızların seyahatini kısıtlayan uygulamanın sona erdiğini hatırlatan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Çocuklu ailelerin dünya genelinde ilk tercihi Antalya. Aşısız çocukları ile Antalya’ya gelemeyen ailelerin bu kararla birlikte seyahat hesapları yeniden şekillenmeye başladı” dedi.
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ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya’nın yıl boyunca uyguladığı ve özellikle aşısız insanların seyahatini kısıtlayan ‘yüksek riskli ülke’ uygulamasının 3 Mart itibarıyla sonlandırıldığını kaydetti. Bu kararla, aşısız olanların sadece PCR testi yaptırarak istedikleri ülkeye seyahat edebileceklerini belirten Yavuz, “Zorunlu kılınan birçok formu doldurmaktan da kurtulacaklar” dedi. Daha önceki uygulamanın özellikle çocuklu aileler tarafından eleştirildiğini anlatan Yavuz, “Bu karara göre ‘yüksek riskli’ ülkelerden dönen ve aşı olmamış tatilciler 5 günlük karantinaya girmek zorundaydı. Yaz aylarından beri yaklaşık 100 ülke yüksek riskli statüsünde tutuluyor. Böylelikle aşı olamamış veya olmak istemeyenlere seyahat imkânı engelleniyordu. Bununla birlikte çocuklarının aşı sırası gelmediğinden çocuklu ailelerin tatil yapma imkânı ortadan kalkıyordu” diye konuştu.
KARAR 20 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK Almanya’nın bu kararıyla aşısızlara koyduğu izole kararlarını tedbiri elden bırakmamak şartıyla yumuşattığını dile getiren Yavuz, şunları söyledi: “John Hopkins Üniversitesi verilerine göre bugüne kadar Alman halkının yüzde 75’i aşılandı. Aşılanmayan kesim sırası gelmeyen çocuklar ve aşı karşıtları. Mart ayı itibarıyla koronavirüs yasaklarını gevşeteceğini belirten Almanya, ilk adımı attı ve riskli saydığı aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 62 ülkeyi, risksiz sınıfına aldı. Böylelikle yaklaşık 20 milyon aşısız Alman vatandaşının seyahati, yaptıracakları PCR test ile mümkün kılındı. Önemli bir kesimi çocuklardan oluşan aşısızlar böylelikle istedikleri ülkeye seyahat etme hakkına kavuştu.”
‘HER ŞEY DAHİL’ SİSTEMİ ÇOCUK ODAKLI “Almanya’da çocuklu ailelerin dünya genelinde ilk tercihi Antalya. Yaz aylarında Antalya’ya tercih eden turistlerin yüzde 30’unu çocuklar oluşturuyor. 2020 ve 2021 yılında karantina yaptırımından dolayı aşısız çocuklarıyla Antalya’ya tercih etmeyen ailelerin, bu kararla seyahat hesapları yeniden şekillenmeye başladı. Aileler, tatillerini genellikle çocuklarının en mutlu olacağı şekilde planlıyor. Buna göre çocuklar için oyun alanları, çocuk büfeleri, çocuk animasyonları, geniş odalı oteller ve çocuklara uygun plajlara ve çocuklara özel indirimli fiyatlara sahip destinasyonlar öne çıkıyor. Bu özellikler konusunda Antalya neredeyse rakipsiz. Bununla birlikte tatilde çocukların hayatını kolaylaştıran ‘her şey dahil’ sistemi, Antalya’da diğer ülkelerden farklı olarak ‘çocuk’ odaklı uygulanıyor.”