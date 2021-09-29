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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’nın kamu borcu 2 trilyon 256 milyar euroya çıktı

#Destatis#Kovid-19#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’nın kamu borcu 2 trilyon 256 milyar euroya çıktı

Almanya’nın kamu borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 46.3 milyar euro artarak yaklaşık 2 trilyon 256 milyar euroya çıktı.

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ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, 2021’in ikinci çeyreğinde Almanya’nın federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu ilk çeyreğe göre 46.3 milyar ero arttı. İlk çeyreğin sonuna göre yüzde 2.1 artarak yaklaşık 2 trilyon 256 milyar euroya yükselen kamu borcu, 2020 sonuna göre yüzde 3.6 artışla 78.9 milyar euro artış kaydetti. Kamu borcu, Kovid-19 öncesi, 2019’un sonuna göre de 358 milyar euro arttı. Destatis, özellikle federal kamu borcundaki artışın ana nedeni olarak Kovid-19 krizine karşı finansman tedbirleri için federal hükümetin borçlanmasını gösterdi. Bu arada, kişi başına düşen kamu borcu da 26 bin 532 eurodan 27 bin 90 euroya yükseldi. Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 46 milyar euro artarak 1 trilyon 477.5 milyar euroya çıktı. Eyaletlerin borcu 63 milyon euro azalışla 639.9 milyar euroya inerken, belediye ve belediye birliklerinin borcu 400 milyon euro artarak 134.4 milyar euroya ulaştı.

SALGIN DÖNEMİNDE 470 MİLYAR EURO BORÇ
Öte yandan, hükümetin bu yıl yaklaşık 100 milyar euroluk yeni borçlanma planı ile 2020-2022 dönemindeki toplam borçlanması 470 milyar euroya ulaşacak. Alman Parlamentosu Kovid-19 krizinin başladığı 2020’de Almanya’nın anayasadaki borç freni mekanizmasını askıya alarak hükümete Kovid-19 önlemlerini finanse etmek için yeni borç alma izni vermişti. Borç freninin gelecek yılın sonuna kadar askıda kalması bekleniyor. Almanya, borç freni mekanizmasını 2023’ten itibaren tekrar yürürlüğe koymayı hedeflerken, federal bütçe üzerindeki baskının artan Kovid-19 tedbirleri ve yatırım harcamaları ile artması öngörülüyor. AA / Fotoğraf: Arşiv

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#Destatis#Kovid-19#AVRUPADAN HABERLER