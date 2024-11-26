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Almanya’nın ışıl ışıl Noel Pazarları açıldı

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#Almanya#Noel Pazarları#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’nın ışıl ışıl Noel Pazarları açıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 11:16

Kasım ayının sonu itibarıyla Almanya’nın dört bir yanında ışıl ışıl Noel pazarları ziyaretçilere kapılarını açtı. Geleneksel lezzetleri, el işi ürünleri ve büyülü atmosferleriyle bu pazarlar, yılbaşı döneminin en sevilen etkinlikleri arasında yer almayı sürdürüyor.

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ALMANYA’nın en ünlü Noel pazarlarından biri olan Nürnberg Christkindlesmarkt, tarihi dokusu ve köklü geleneğiyle bu yıl da ziyaretçilerini ağırlıyor. Aynı şekilde Bremen’deki tarihi şehir meydanında kurulan Noel pazarı ziyaretçilere masalsı bir atmosfer sunuyor. Noel pazarlarının olmazsa olmazları arasında sıcak şarap (Glühwein), baharatlı zencefilli kurabiyeler (Lebkuchen) ve el yapımı hediyelik eşyalar yer alıyor. Berlin’de ise Noel pazarının açılışını Eyalet Başbakanı Kai Wegner gerçekleştirdi. Alexanderplatz ve Gendarmenmarkt Noel pazarları ile eski Batı Berlin’in merkezi Gedaechtnis Kilisesi çevresindeki Noel pazarı, farklı konseptleriyle öne çıkıyor.

Almanya’nın ışıl ışıl Noel Pazarları açıldı

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REN GEYİKLİ NOEL BABA BÜYÜLÜYOR
Alexanderplatz’daki Noel pazarının yanı sıra renkli lunaparklar ve dev dönme dolap ziyaretçileri karşılıyor. Tarihi Charlottenburg Saray bahçesi ile Gendarmenmarkt’ta ise ahşap stantlarda sanatsal ürünler sergileniyor. Bu yıl Hamburg belediye binası önünde kurulan Noel pazarında ren geyikleriyle uçan Noel Baba da ziyaretçilere ve özellikle çocuklara büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Noel pazarlarında Almanya’da bölgesel damak tatları da sunuluyor. Pazarlar, yalnızca alışveriş ve yemekle sınırlı değil. Çocuklar için atlı karıncalar, buz pateni pistleri ve masal köşeleri büyük ilgi görüyor. Ayrıca, akşam saatlerinde gerçekleşen canlı müzik ve ışık gösterileri, ziyaretçileri büyülü bir dünyaya davet ediyor.

Almanya’nın ışıl ışıl Noel Pazarları açıldı

Almanya’nın ışıl ışıl Noel Pazarları açıldı

Almanya’nın ışıl ışıl Noel Pazarları açıldı

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#Almanya#Noel Pazarları#AVRUPADAN HABERLER

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