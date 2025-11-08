×
Almanya'nın ihracatında sürpriz artış

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 09:23

Almanya'nın ihracatı eylül ayında sürpriz bir şekilde arttı. Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, ihracat ağustos ayına göre yüzde 1,4 artışla 131,1 milyar euroya yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler yalnızca yüzde 0,5'lik bir artış bekliyordu. İthalat ise yüzde 3,1 artışla 115,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Artan ithalat, daha iyi bir iç talebin sinyali olarak yorumlanıyor. Dış ticaret dengesi fazla verdi.

Eylül ayında en fazla ihracat yine ABD'ye yapıldı. 12,2 milyar euroluk ihracatla Ağustos'a göre yüzde 11,9'luk önemli bir artış kaydedildi. İstatistikçiler, "ABD'ye yapılan ihracat, beş aylık düşüşün ardından ilk kez aylık bazda arttı" açıklamasını yaptı.

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel, "ABD'ye yönelik belirgin ihracat artışı cesaret verici. Alman malları, uygulanan gümrük vergilerine rağmen ABD'de talep görüyor" dedi.

Öte yandan Çin'e yapılan ihracat yüzde 2,2 azalarak 6,7 milyar euroya geriledi. ING Baş

Ekim ayında Alman ihracat ekonomisinin beklentileri yeniden kötüleşti. Münih ifo Enstitüsü'nün işletme anketine göre, ihracat beklentileri barometresi 2,8 puana geriledi.
Ifo anketleri başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracat ekonomisi sıkışmış durumda. Gerçek bir toparlanma görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi sigortacısı Allianz Trade'ın verilerine göre, 2023'te Alman ihracatının yalnızca yüzde 2'si yeni gümrük vergilerinden etkilenirken, bu oran 2024'te yüzde 7'ye, günümüzde ise yaklaşık yüzde 25'e yükseldi.

