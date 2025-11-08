Almanya'nın ihracatında sürpriz artış

Haberin Devamı

Eylül ayında en fazla ihracat yine ABD'ye yapıldı. 12,2 milyar euroluk ihracatla Ağustos'a göre yüzde 11,9'luk önemli bir artış kaydedildi. İstatistikçiler, "ABD'ye yapılan ihracat, beş aylık düşüşün ardından ilk kez aylık bazda arttı" açıklamasını yaptı.

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel, "ABD'ye yönelik belirgin ihracat artışı cesaret verici. Alman malları, uygulanan gümrük vergilerine rağmen ABD'de talep görüyor" dedi.

Öte yandan Çin'e yapılan ihracat yüzde 2,2 azalarak 6,7 milyar euroya geriledi. ING Baş

Ekim ayında Alman ihracat ekonomisinin beklentileri yeniden kötüleşti. Münih ifo Enstitüsü'nün işletme anketine göre, ihracat beklentileri barometresi 2,8 puana geriledi.

Ifo anketleri başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracat ekonomisi sıkışmış durumda. Gerçek bir toparlanma görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi sigortacısı Allianz Trade'ın verilerine göre, 2023'te Alman ihracatının yalnızca yüzde 2'si yeni gümrük vergilerinden etkilenirken, bu oran 2024'te yüzde 7'ye, günümüzde ise yaklaşık yüzde 25'e yükseldi.