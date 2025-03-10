Almanya’nın ihracatı ocakta yüzde 2.5 düştü

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya’nın ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2.5 düşüşle 129.2 milyar Euro oldu. Ocak ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5 artacağı yönündeydi. Ülkenin AB üyesi ülkelere ihracatı ocakta yüzde 4.2 düşerek 69.8 milyar Euro’ya geriledi. Üçüncü ülkeler olarak adlandırılan AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 0.4 azalarak 59.4 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

TİCARET FAZLASI GERİLEDİ

Almanya’da ocak ayına ilişkin ithalat ise yüzde 1.2 artarak 113.1 milyar Euro’ya yükseldi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 16 milyar Euro oldu. Dış ticaret fazlası, Aralık 2024’te 20.7 milyar Euro ve Ocak 2024’te 25.3 milyar Euro olmuştu. Ocak 2024’e göre ülkenin ihracatı yüzde 0.1 düşerken, ithalatı da yüzde 8.7 arttı. Almanya’nın ocakta ithalatının 57 milyar Euro’luk bölümü de AB’den gerçekleştirildi. Ocak 2024’e göre, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 1.1 geriledi.

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TÜRKİYE’DEN İTHALAT ARTTI

Öte yandan, Almanya’nın en önemli ticaret ortağı Çin’e ihracatı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 azalarak 6.7 milyar Euro’ya indi. Çin’den ithalat ise yüzde 2.8 azalışla 12.9 milyar Euro’ya geriledi. Söz konusu dönemde ABD’ye ihracat yüzde 4.2 azalarak 13 milyar Euro’ya inerken, ABD’den yapılan ithalat da yüzde 6.5 artarak 8 milyar Euro’ya çıktı. Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere’ye ihracatının ocakta aylık bazda yaklaşık yüzde 18.8 artarak 3.6 milyar Euro’ya yükselmesi dikkati çekti. Bu arada, Almanya’nın ocakta Türkiye’ye ihracatı yüzde 7 artarak 2.4 milyar Euro’ya, ithalatı da yüzde 9.6 yükselerek 2.4 milyar Euro’ya çıktı.