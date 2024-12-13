Almanya’nın ihracatı ekimde geriledi

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TOPLAMDA, Almanya Ekim 2024’te 124.6 milyar Euro değerinde mal ihraç ederken, 111.2 milyar Euro değerinde mal ithal etti. Dış ticaret bilançosu, Ekim 2024’te 13.4 milyar Euro fazlayla kapandı. Ancak bu rakam, bir önceki ayda kaydedilen 16.9 milyar Euro’ya ve geçen yılın aynı dönemindeki 18.9 milyar Euro’ya göre daha düşük kaldı. Ekim 2024’te AB ülkelerine yapılan ihracat 68.9 milyar Euro olarak kaydedildi. Aynı dönemde AB ülkelerinden ithalat ise 57.9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre AB’ye ihracatta yüzde 0.7 azalma yaşanırken, ithalatta yüzde 0.4 artış görüldü.