Almanya’nın ihracatı ekimde geriledi

BERLİN - Fotoğralar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 11:03
Almanya Federal İstatistik Ofisi, 2024 yılı Ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Verilere göre, Almanya’nın ihracatı bir önceki aya göre yüzde 2.8 azalırken, ithalat yüzde 0.1 düştü. Ekim 2023’e kıyasla ihracatta yine yüzde 2.8 oranında bir düşüş yaşanırken, ithalat ise yüzde 1.7 oranında artış gösterdi.
TOPLAMDA, Almanya Ekim 2024’te 124.6 milyar Euro değerinde mal ihraç ederken, 111.2 milyar Euro değerinde mal ithal etti. Dış ticaret bilançosu, Ekim 2024’te 13.4 milyar Euro fazlayla kapandı. Ancak bu rakam, bir önceki ayda kaydedilen 16.9 milyar Euro’ya ve geçen yılın aynı dönemindeki 18.9 milyar Euro’ya göre daha düşük kaldı. Ekim 2024’te AB ülkelerine yapılan ihracat 68.9 milyar Euro olarak kaydedildi. Aynı dönemde AB ülkelerinden ithalat ise 57.9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre AB’ye ihracatta yüzde 0.7 azalma yaşanırken, ithalatta yüzde 0.4 artış görüldü.
AB DIŞI ÜLKELERLE TİCARET
AB dışındaki ülkelere ihracat yüzde 5.3 oranında azalarak 55.7 milyar Euro olurken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 0.6 azalarak 53.3 milyar Euro oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında, ABD ilk sırada yer aldı. Ancak ABD’ye yapılan ihracat bir önceki aya göre yüzde 14.2 azalarak 12.2 milyar Euro’ya düştü. Çin’e yapılan ihracat yüzde 3.8 azalarak 6.9 milyar Euro olurken, Birleşik Krallık
’a ihracat yüzde 2.1 artışla 6.5 milyar Euro’ya ulaştı. Ekim 2024’te en fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu. Çin’den ithalat yüzde 3 oranında azalarak 13.7 milyar Euro’ya düştü. ABD’den ithalat yüzde 3.9 azalışla 7.4 milyar Euro’ya gerilerken, Birleşik Krallık’tan ithalat yüzde 1.4 artışla 3 milyar Euro’ya ulaştı.