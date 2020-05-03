‘Almanya’nın güçlü bir devlet olduğu ortaya çıktı’

DÜNYANIN birçok ülkesinde etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası federal hükümetin aldığı ekonomik önlemleri ve aşamalı olarak yumuşatılması düşünülen yasakları değerlendiren SPD Milletvekili Mahmut Özdemir önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sonrası yaşanan sıkıntının az hasarla atlatılıyor olmasını sağlık sistemi ve sosyal güvenlik sisteminin güçlü olmasından kaynaklandığını dile getiren Mahmut Özdemir, “Almanya’nın kriz döneminde de güçlü bir devlet olduğu ortaya çıktı. Almanya’nın gücü vatandaşlarımızdan ve sistemlerin ayrım yapmaksızın işlemesinden kaynaklanıyor. Geniş ve oturmuş bir sağlık sisteminin yanı sıra, kriz döneminde sağlık sistemine ayrılan kaynaklarında önemli olduğuna inanıyorum” dedi. ‘TEST KAPASİTESİ ARTIRILMALI’

Federal hükümetin aldığı ekonomik önlem paketleri ve desteklerinin öncülüğünü SPD’nin yaptığını ve orta ölçekli işletmelerin Almanya’nın gücü olduğunu belirten Mahmut Özdemir, “Bu işletmelere istihdam ettikleri işçi sayısına göre 9 ile 25 bin Euro arasında yardım kararı alınmasında etkili olduk. Federal hükümet olarak kriz dönemi için çok önemli kararlar aldık. Ekonomik paketler daha da artacak. Vatandaşlarımızı evde bırakabiliyorsak devlet olarak sorumluluklarımızı yerine getirebilmeliyiz. Aşısı bulunamadığı sürece salgınla yaşamak zorunda kalacağız. Salgının önüne geçilebilmesi için test kapasitelerinin artırılması, özelleştirilmemesi gerekiyor. Kamu yönetiminin kontrolü altında olmasını savunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

KISA ÇALIŞMA FİKRİ SPD’YE AİT

Kısa çalışma başvurusu yapan işletmelerin çalışanları için yeni bir teklifi parlamentoya sunduklarını da açıklayan federal parlamento milletvekili Mahmut Özdemir, “Kriz dönemlerindeki kısa çalışma fikri SPD’ye ait. Bu durumda olanları da düşünmek görevimiz. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrası kısa çalışma yapan işçilerin sayısı arttı. İşçilerin ise bu krizden ekonomik olarak etkilenmemesi için yasa hazırlandı. Geçen hafta tartışmaya açıldı ve birçok işletmenin de kısa çalışmaya geçmek istediğini gördük. Bazı işletmeler kısa çalışmaya geçmedi, üretimi tamamen durdurdu. Bu tür durumlar için de öneride bulunduk ve yüzde 60’lık işzizlik parasının yeterli olmayacağını düşünerek maaşların yüzde 80, hatta yüzde 87’ye kadar çıkarılmasını önerdik. Gelecek hafta içinde bu önerimiz kabinede ele alınacak. SPD olarak önerimize sahip çıkacağız” dedi. ‘LİGLERİN OYNATILMASI SORUMSUZLUK’

Kriz sonrası alınan önlemlerin yumuşatılmasına dönük eleştirilerini de dile getiren Mahmut Özdemir, okulların birden açılmasını hatalı bir karar olarak değerlendirdi. Futbolla da yakından ilgilenen Özdemir, kriz döneminde liglerin bitirilmesi gerektiğini belirterek, “Bundesliga ve 2. futbol ligi oynatılırsa çok sorumsuzca bir davranış olur. Salgın döneminde bulaşma riskinin önüne nasıl geçilecek? Her hafta sahalarda olacak yüzlerce insana test uygulanması lazım. Bu da ülkenin test kapasitesini kısıtlıyor. Bir vaka ortaya çıktığında bir takımın tamamı karantinaya alınması gerekiyor. Söz konusu takım sahaya çıkamayacağına göre lig tekrardan mı ertelenecek? Olası sonuçların düşünülmesi gerekir. Bu şartlarda liglerini oynatmak çok sorumsuz bir davranış olur” dedi.