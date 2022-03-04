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Almanya’nın göndereciği uçaksavar füzeleri çalışmıyormuş!

#Almanya#Ukrayna#Uçaksavar Füzeleri
Almanya’nın göndereciği uçaksavar füzeleri çalışmıyormuş

Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceğini açıkladığı 2 bin 700 Strela uçaksavar füzesinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu’na (NVA) ait olduğu belirtildi.

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Alman Spiegel dergisinde yayımlanan bir haberde, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu’na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi. Mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi. Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna’ya gönderilmesi “Federal hükümet için büyük bir utanç” ifadeleri ile nitelendirildi. Uçaksavar füzelerinin roketlerinin bulunduğu ahşap sandıkların ise çürümüş halde bulunduğu, mühimmatın yer aldığı depoya askerlerin koruyucu ekipmanlarla girmesine izin verildiği belirtildi.

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#Almanya#Ukrayna#Uçaksavar Füzeleri

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