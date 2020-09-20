Almanya’nın en zenginler listesinde ilk 100’de

21.45 milyar euro ile Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts), ikinci, 20 milyar euro ile Wolfgang Porsche ailesi de (Porsche, VW) üçüncü sırada yer aldı. Ülkede ilk kez zenginler listesine bir Türk girdi. Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 3.9 milyar dolarla 93’üncü sırada yer aldı.