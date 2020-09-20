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Avrupa
İskender GÜNGÖR, DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Almanya’nın en zenginler listesinde ilk 100’de

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Almanya’nın en zenginler listesinde ilk 100’de
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Almanya’da ‘En Zengin Almanlar’ listesi açıklandı. Listede ilk sırada süpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland’ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz, 41,8 milyar euroluk servetiyle listenin başında yer aldı.

21.45 milyar euro ile Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts), ikinci, 20 milyar euro ile Wolfgang Porsche ailesi de (Porsche, VW) üçüncü sırada yer aldı. Ülkede ilk kez zenginler listesine bir Türk girdi. Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 3.9 milyar dolarla 93’üncü sırada yer aldı.

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