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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 12.10.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Almanya’nın ‘en talihli’ kadını

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Almanya’nın ‘en talihli’ kadını
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Almanya’da cumartesi günü yapılan lotarya çekilişinde rekor düzeyde yaklaşık 42 milyon 500 bin euro’luk ikramiye bir kadına isabet etti. 

49 rakam arasında 6 şanslı rakamı ve süper sayıyı tek başına bilen Baden Württemberg’li bir kadın, ülke tarihindeki rekor ikramiyenin sahibi oldu. Talihli kadının kimliği açıklanmazken talihlinin hesabına önümüzdeki günlerde 42 milyon 583 bin 626 euro ve 40 cent’lik ikramiyesinin tamamının havale edileceği açıklandı. 

HEPSİNİ BİLDİ
Lotto haftalardır devrediyordu. Cumartesi günkü çekilişte talihli, 4, 8, 16, 22, 28 ve 33 rakamlarının yanı sıra süper sayı olan 6’yı doğru bildi. Almanya’da daha önce Kuzey Ren Vestfalya’da yaşayan bir talihli 37 milyon 700 bin euro kazanmıştı. 

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