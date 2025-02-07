Almanya’nın en pahalı villası satılıyor

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BERLİN’in ve Almanya’nın en pahalı gayrimenkulü olarak gösterilen Schwanenwerder Adası’ndaki gizemli ve fütüristik villa, emlak şirketi Christie’s Real Estate tarafından satışa çıkarıldı. Satışa sunulan konut için belirlenen fiyat tam 81.8 milyon Dolar (79 milyon Euro). Christie’s Real Estate, villayı “Schwanenwerder’de sonsuz manzaraya sahip özel bir mimari ikon” olarak tanımlıyor. 1490 metrekarelik yaşam alanına sahip konutta 9 yatak odası, 8 banyo, özel bir havuz, ısıtmalı bir tekne garajı ve özel bir iskele bulunuyor. Toplam 10 bin 700 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu olan villa, geniş bir park alanına da sahip. Villa, mimari yapısıyla bir gemi güvertesini andırıyor.

ANGELINA JOLIE İÇİN Mİ YAPTIRDI?

2009 yılında inşa edilen bu lüks villa hakkında yıllardır çeşitli iddialar ortaya atılıyor. En çok konuşulan söylentilerden biri, Hollywood yıldızı Brad Pitt’in villayı eski eşi Angelina Jolie ve çocukları için yaptırdığı yönünde. Pitt’in Graft mimarlarıyla yakın arkadaş olduğu biliniyor. Ünlü oyuncu bir röportajında Berlin’e taşınmak istediğini ve Potsdam’da bir ev yaptırdığını söylemişti. Ancak Pitt’in sözcüsü bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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İMAR KURALLARINA AYKIRI MI?

Tapu kayıtlarına göre, villa Berlin merkezli bir IT firması olan Magix AG’nin iki yönetim kurulu üyesine ait. Video ve müzik yazılımı geliştiren Magix AG, 2023 yılının sonunda iflas başvurusunda bulunmuştu. Görkemli yapının inşası, yıllar boyunca büyük tartışmalara da neden oldu. Adanın diğer sakinleri villayı ‘sığınak kompleksi’ olarak adlandırdı. Eleştirilerin odağındaki yapının bölgedeki imar kurallarını ihlal ettiği iddiası da vardı. Mevcut kurallara göre, Schwanenwerder Adası’ndaki konutlar en fazla 30 metre uzunluğunda ve eğimli çatıya sahip olabilir.