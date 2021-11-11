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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’nın en mutsuzları Berlinliler

#Almanya#Mutluluk Haritası#Deutsche Post
Almanya’nın en mutsuzları Berlinliler

Almanya’nın mutluluk haritası çıkarıldı. Deutsche Post adına 8 bin 400 kişiyle yapılan ankete göre, Almanya genelinde ortalama mutluluk puanı düştü.

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BU yılın ocak-haziran ayları arasında yapılan ankete katılanların mutlulukları 1-10 skalasında değerlendirildi. Berlinliler derecelendirmede 6.2 puanla mutluluk haritasında son sırada yer aldı. Mutluluk derecesi bir önceki yıla göre 0.58 azalan Berlin’de, diğer eyaletlere göre serbest meslek sahibi olanların oranının yüksek olduğu ve korona zamanında işlerin kötü gitmesi nedeniyle ekonomik durumunun mutluluğu olumsuz etkilediği belirtildi. Saksonya-Anhalt 6.78 puanla ilk sırada yer alırken, Almanya genelinde 2021 yılı mutluluk ortalaması ise 6.58 oldu. Bu, 1984 yılından bu yana en düşük derecelendirme oldu. Bir önceki yıl mutluluk ortalaması 6.74, salgın öncesi 2019 yılında ise 7.14 olarak tespit edilmişti.
Anketi değerlendiren uzmanlar, koronavirüs salgını ve salgının önlenmesine yönelik kısıtlamaların insanlarda çok olumsuz etki yarattığı ve doğrudan mutluluğu etkilediğini kaydetti. Ankette, aşılı olanların kendilerini biraz da güvende hissettikleri için aşılı olmayanlara göre mutluluklarının fazla olduğu tespit edildi.

Almanya’nın en mutsuzları Berlinliler

 

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#Almanya#Mutluluk Haritası#Deutsche Post

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