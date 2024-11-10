Almanya’nın en mutlu günü

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Başkent Berlin’de bir tarafı Almanya Federal Cumhuriyeti’ne (BRD), bir tarafı Alman Demokratik Cumhuriyeti’ne (Doğu Almanya) ait olan duvarlarla örülü Bernauer Caddesi üzerindeki ‘Barış Kilisesi’nde dün (cumartesi) düzenlenen merkezi anma ve kutlama etkinliğine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin Başbakanı Kai Wegner de katıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin Duvarı’nın yıkılması ve iki Almanya’nın birleşmesinin yolunu açan gösteriye katılan Doğu Almanlardan övgüyle bahsederken, gösterileri de “Tarihin yıldız saatleri” olarak değerlendirdi. Leipzig’de, Dresden’de, Magdeburg’da, Doğu Berlin’de ve daha birçok kentte on binlerce, yüz binlerce insanın cesur bir şekilde sokaklara dökülmesi sayesinde Berlin Duvarı’nın yıkıldığını ve hem Almanya’nın hem de Avrupa’nın bu sayede birleştiğini vurgulayan Steinmeier, ‘Kansız Devrim’ sayesinde insanların hak ettikleri özgürlüğe kavuştuklarının altını çizdi.

