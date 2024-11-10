BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 11:55
Almanya’yı Almanya’dan, Almanları Almanlardan, Berlin’i Berlin’den, Berlinlileri Berlinlilerden ayıran, Batılıların ‘Utanç Duvarı’, Doğuluların “Faşizme geçit yok duvarı” olarak nitelendirilen Berlin Duvarı’nın 9 Kasım 1989’da yıkılışının 35’inci yıl dönümü vesilesiyle başkent Berlin başta olmak üzere ülkenin çeşitli kesimlerinde bir dizi etkinlikler düzenlendi.
Başkent Berlin’de bir tarafı Almanya Federal Cumhuriyeti’ne (BRD), bir tarafı Alman Demokratik Cumhuriyeti’ne (Doğu Almanya) ait olan duvarlarla örülü Bernauer Caddesi üzerindeki ‘Barış Kilisesi’nde dün (cumartesi) düzenlenen merkezi anma ve kutlama etkinliğine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin Başbakanı Kai Wegner de katıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin Duvarı’nın yıkılması ve iki Almanya’nın birleşmesinin yolunu açan gösteriye katılan Doğu Almanlardan övgüyle bahsederken, gösterileri de “Tarihin yıldız saatleri” olarak değerlendirdi. Leipzig’de, Dresden’de, Magdeburg’da, Doğu Berlin’de ve daha birçok kentte on binlerce, yüz binlerce insanın cesur bir şekilde sokaklara dökülmesi sayesinde Berlin Duvarı’nın yıkıldığını ve hem Almanya’nın hem de Avrupa’nın bu sayede birleştiğini vurgulayan Steinmeier, ‘Kansız Devrim’ sayesinde insanların hak ettikleri özgürlüğe kavuştuklarının altını çizdi.Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin Başbakanı Kai Wegner
‘BİZİM BUNA GÜCÜMÜZ VAR’
Steinmeier, iki Almanya’nın birleşmesinin yolunun açılmasında başta Polonya olmak üzere o dönemdeki komşu Doğu Blok ülkelerinin de etkin rol oynadıklarını hatırlattı. Yapılan kamuoyu yoklamalarının 9 Kasım 1989’a özellikle Almanya’da genç neslin “Almanya’nın en mutlu günü” gözüyle baktığını gösterdiğine işaret eden Steinmeier, 9 Kasım 1938’de Nazi döneminde Yahudilere ait sinagoglara, alışveriş merkezlerine, marketlere, bürolara ve evlere saldırılarda bulunduğunu hatırlatarak “Bu tarih aynı zamanda Almanya’nın tarihinde kara bir gündür” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, 1989 yılında Doğu Almanya’daki demokrasi sevdalılarının “Biz reşit yurttaşlar olmak istiyoruz”, “Demokrasi ya şimdi ya asla”, “Özgür seçimler
şimdi”, “Seyahat özgürlüğü” sloganlarıyla yollara düşüp demokrasiye geçişi gerçekleştirdiklerini hatırlatırken, “Demokrasimiz için bizim şimdi de bu güç ve kararlılığa ihtiyacımız var. Şundan eminim ki, bizim buna gücümüz var” dedi.‘BU BARIŞIN ZAFERİDİR’
Başbakan Olaf Scholz da Berlin Duvarı’nın yıkılışının 35’inci yıl dönümü vesilesiyle bir video mesajı yayınladı. “Bu barışın zaferidir” diyen Şansölye Scholz, “1989 sonbaharındaki ortak tarihimiz bize barış, özgürlük, güvenlik ve refah, hukuk devleti ve demokrasi için el ele vererek birliktelik sergilememiz halinde hedefe ulaşabileceğimizi gösteriyor” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier gibi Başbakan Scholz da komşu ülkelerden Polonya, Macaristan ve Avusturya’nın sınırlarını açarak Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) vatandaşlarının Batı’ya geçmesine izin vermelerinin, Berlin Duvarı’nın yıkılmasında etkin bir rol oynadığını söyledi.AFİŞLERLE SÜSLENDİ
Başkent Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı da dahil olmak üzere iki Berlin arasında duvarların geçtiği 4 km. uzunluğundaki bölüm, eski ve yeni görüntülerden oluşan 5 binden fazla afişle süslendi. Bazı caddelere renkli tebeşirlerle resimler yapıldı. Kentte çeşitli kurum ve kuruluşlar kapılarını ziyaretçilere açarken, filmler
gösterildi, açık oturumlar düzenlendi. Farklı yerlerde sergiler açıldı ve yıkılan duvarın geçtiği yerlere kurulan sahnelere çıkan müzik grupları kutlamalara renk kattı. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde ve duvarların geçtiği güzergâha kurulan 5 ayrı sahnede 700’ün üzerinde müzisyen hem eski hem de yeni dönemden parçalar seslendirirken, izleyiciler de onlara eşlik etti. Akşama doğru başlayan ve ücretsiz konserde 8 farklı ‘özgürlük şarkısı’ söylendi, dans gösterileri yapıldı.