Almanya’nın en kıdemli bankacısı yaşamını yitirdi

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SON yıllarda, 1971 yılından itibaren yaklaşık yarım asır boyunca başında olduğu 350 yıllık bankanın yönetiminden çekilip çocuklarına bırakan Metzler için ‘onursal vatandaşı’ olduğu Frankfurt’ta, Büyükşehir Belediyesi binasının girişinde bir taziye köşesi açıldı. Metzler, bankacılığının yanı sıra Frankfurt’taki birçok kültür ve sanat, bilim ve araştırma, eğitim ve öğretim ve çevre koruma alanındaki çalışmalara katkısıyla ve destekleriyle biliniyordu. Metzler, bu alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda vakfın kurucusu ya da aktif üyesiydi. Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner ve Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg, Metzler’in ölümünün ardından yaptıkları açıklamalarda, ‘çok sevdiği’ Frankfurt’a büyük katkılarına dikkati çekerek, ölümünün Frankfurt için büyük bir kayıp olduğunu belirttiler.

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FİDYE OLAYI!

Meztler Ailesi, 2002 yılında tüm Almanya’yı sarsan ve ağır bir trajediyle noktalanan fidye için çocuk kaçırma olayı nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı. Ailenin çocuklarının arkadaş çevresinden bir üniversite öğrencisi Friedrich von Metzler’in 11 yaşında oğlunu okul yolunda kaçırmış, istediği fidye ödenmezse çocuğu öldürmekte tehdit etmişti. Bu arada istenen yere bırakılan parayı alırken yakalanan fidyeci sorgulanırken işkence tehditleriyle karşı karşıya kaldığı iddiasıyla polisten şikâyetçi olmuş ve polis yetkilileri de o sırada halen yaşadığı sanılan, ancak sanık yakalandığı için kapatıldığı yerde açlık ve susuzluktan her an ölüm riski söz konusu olduğu için sanığı işkenceyle korkutarak, konuşmaya zorladıklarını kabul etmişlerdi. Bu arada fidyecinin çocuğu daha ilk anda boğarak öldürmüş olduğu ortaya çıkmış ve yargılandığı mahkemede ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme süreci ‘polisin zorunlu gördüğü hallerde işkence yapabileceği’ tezlerinin açıkça tartışılmasına yol açmış, ardından sanığa işkence tehdidiyle baskı altına aldıklarını kabul eden Frankfurt Emniyet Müdür Yardımcısı görevinden alınmış, yargılanmış ve para cezasına çarptırılmıştı.