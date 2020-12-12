Almanya’nın en hesaplı sağlık sigortaları hangisi?

Almanya’da sağlık alanında faaliyet gösteren sigorta kuruluşlarına, artan sağlık giderlerini karşılamak için 2015 yılından bu yana, ek prim kesme hakkı getirildi. V numaralı Sosyal Kanun Kitabı’nın 242 ve 242a maddeleri uyarında, sağlık sigortaları, üyelerinden kestiği yüzde 14.6 oranındaki primlerle elde ettiği gelirle sağlık giderlerini karşılayamamaları halinde, belirli oranda ek prim kesebiliyorlar. Tahminlere göre, önümüzdeki yılın başında ek prim oranı 0.2 puan artarak yüzde 1.3 oranına yükselmesi bekleniyor.

DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN

Ek sigorta primi nedeniyle sağlık sigortası pahalıya gelenler, araç sigortasında olduğu gibi, daha uygun koşullar sunan başka bir sağlık sigortasına geçiş yapabilir ve yüzlerce euro tasarruf edebilir. Tabii sigorta değişimi ile yapılacak olası tasarruf miktarı, kişinin gelirine de bağlı olduğunu ve prim kesintilerinin işveren (emeklilerde işveren olmadığı için emeklilik sigortası) ve sigortalı tarafından eşit bir şekilde ödendiği hatırlatmakta fayda var.

29 ŞİRKET KATILDI

Online finans araştırma platformu Finanztest her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı araştırmayla, en uygun sağlık sigortalarını tespit etti. Yapılan online taramasına 76 sigorta kuruluşundan 29’u katılarak 2021 yılı için öngördükleri ek prim miktarlarını açıkladılar. Açıklamada bulunmayan sağlık sigortalarının ise, henüz yıl sonu gelir-gider hesaplarını henüz tamamlamadıkları gerekçesiyle bu araştırmaya katılmadıkları sanılıyor.

YILDA 290 EUROYA KADAR TASARRUF

Sağlık sigortasını değiştirmenin maddi açıdan getirisini şu örnekle açıklamaya çalışalım: Brüt geliri 3 bin euro olan bir sigortalı, yüzde 1.5 oranında ek prim kesen sigortadan, yüzde 0.5 prim kesen sigortaya geçiş yaptığını varsaydığımızda ayda 15 euro, yılda 180 euro tasarruf eder. Brüt geliri yükseldikçe, tasarruf miktarı da artacaktır. Sağlık prim hesabında dikkate alınan azami gelir miktarı 4.877.50 euro olarak açıklanırken, bunun üzerinde kazancı olanlardan tavan miktar üzerinden prim kesiliyor. Diğer bir ifadeyle yüksek gelir gurubunda olanlar yılda 290 euroya kadar tasarruf sağlayabilirler.

GEÇİŞLER 2021’DE KOLAYLAŞACAK

Almanya’da tüm sigortalılar, yaş ve sağlık durumlarına bakılmaksızın, istedikleri sağlık sigorta kuruluşunda kendilerine sigortalatabiliyorlar. Tek koşul, kişinin üyesi olmak istediği sigorta kuruluşu, yaşadığı eyalette sağlık hizmeti sunuyor olmasıdır. Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi, tıpki araç sigortasında olduğu gibi, sağlık sigortasından da çıkmak ve daha hesaplı sigortaya geçiş yapmak mümkün. Bunun için, üç aylık fesih süresine dikkate edilmeli. Diğer bir ifadeyle, önümüzdeki ocak ayının sonunda sigortasına çıkış verecek olanlar, 1 Nisan’dan itibaren başka bir sigortaya geçiş yapabilirler. Veya üyesi olduğunuz sağlık sigortası, ek prim miktarını artırdığında, ay sonuna kadar olağanüstü fesih hakkınız doğar. Normal yoldan sigortanıza çıkış verirseniz, üç aylık fesih süresinden önce yeni sigortaya geçiş yapamazsınız.

ASGARİ ÜYELİK SÜRESİ KISALIYOR

Ocak 2021’den itibaren ise, sigorta poliçelerin asgari geçerlilik süresi 18 aydan 12 aya düşürülecek. Diğer bir ifadeyle sigortalılar her yıl üyesi oldukları sağlık sigorta kuruluşunu değiştirebilirler. Üstelik sigorta değiştirmek çok da kolaylaşacak. Yeni yıldan itibaren geçiş yapmak istediğiniz sağlık sigortasının internet sitesi üzerinden kayıt yaptırmanız ve işvereninize, sigorta değişikliğini bildirmeniz yeterli olacaktır. Çıkış yapmak istediğiniz sigortaya yazılı çıkış vermenize de gerek kalmayacak artık, zira bu görevi sizin adınıza yeni sigorta kuruluşu elektronik yoldan üstlenecektir. Bu yeni uygulama sayesinde sigortalılık açısından herhangi bir kesinti söz konusu olmayacaktır.

CEBİNİZ İÇİN EN UYGUN SİGORTALAR

Finanztest’in yaptığı araştırmaya göre, önümüzdeki yıl ek prim miktarı yüzde 1.3’ün altında kalacağını açıklayan sağlık sigortası kuruluşları, talep edecekleri ek prim miktarına göre sırasıyla şunlar:

- Bertelsmann BKK, yüzde 1.25

- BKK Dürkopp-Adler yüzde 1.20 (Almanya genelinde hizmet vermiyor)

- BKK Exklusiv yüzde 0.99 (Almanya genelinde hizmet vermiyor)

- BKK Faber-Castell yüzde 0.65 (Almanya genelinde hizmet vermiyor)

- BKK Firmus yüzde 0.44

- BKK Pfaff yüzde 0.4 (Almanya genelinde hizmet vermiyor)

- BKK SBH yüzde 0.7 (Almanya genelinde hizmet vermiyor)

- BKK Scheufelen yüzde 0.9 (Almanya genelinde hizmet vermiyor)

- BKK Textielgruppe Hof yüzde 0.9 (Almanya genelinde hizmet vermiyor)

- HKK yüzde 0.39

- Knappschaft yüzde 1.1

- mhplus BKK yüzde 1.28 (Almanya genelinde hizmet vermiyor)

Özetle HKK isimli yasal sigorta kuruluşu, toplam yüzde 14.99 prim kesintisi oranıyla Almanya genelinde en uygun sağlık kuruluşu konumunda bulunuyor.

SON BİR UYARI

Alman sigorta uzmanları, yıl sonu itibariyle sigorta kuruluşunu değiştirmek isteyenler için önemli bir tavsiyede bulundular. Diyorlar ki, “Sigorta kuruluşunu değiştirmek isteyenler, sadece prim avantajına bakmalı. Zira primden tasarruf edenler, ellerinde kalacak fazladan geliri vergilendirmek zorunda kalacakları için, primden tasarruf edilen bir miktar para vergiye kesileceği unutulmamalıdır. Ayrıca sigorta değişikliği yapmadan önce, geçiş yapmak istediğiniz sigorta kuruluşu, “Arzu ettiğiniz veya ihtiyaç duyduğunuz sağlık hizmetlerini sunuyor mu?”, “Örneğin profesyonel diş temizliği gibi özel sağlık hizmetleri de sigorta kapsamında mı?” gibi sorulara yanıt aramalısınız.

KISSADAN HİSSE: “Her ucuz ciğerin yahnisi yenmez” misali, tercih edeceğiniz sigorta kuruluşu, prim açısından daha cazip gelse de, sunduğu sağlık hizmetleri açısından sizin ihtiyaç ve beklentilerinize cevap veremeyeceği riskini göz önünde bulundurmalısınız.



- BUNU NOT EDİNİZ -

BANKA KARTINIZ ELDEN GİDERSE NE YAPMALISINIZ?

GEÇEN haftaki yazımızda, banka kartının kaybı ve çalınması sonucu ortaya çıkabilecek tatsızlıkları konu etmiştik. Bu hafta ise, böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, nelere dikkat etmeniz gerektiğine değineceğiz. Öncelikle serinkanlılığınızı kaybetmemelisiniz ve hızlı hareket etmelisiniz. Hele hele yurtdışında bulunduğunuz sırada banka veya kredi kartınız elden gittiyse, zaman geçirmeden gerekli girişimlerde bulunmalısınız. Çünkü, kartınızı bulan veya eline geçirenler, kartınızla sizin adınıza alışveriş yapabilir ve size maddi zarar açabilirler. Hemen tedbir almazsanız, oluşan maddi zararın tazmini zorlaşabilir. Bu konuda sigortanızla ihtilaflı bir duruma düştüğünüzde, banka kartının kaybından dolayı ortaya çıkan zararın sorumluluğu belirleme aşamasında iki kritik soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz:

İKİ KRİTİK SORU

- Eğer banka kartınız çalındıysa, size şu soru yöneltilir: Banka kartınızın çalınmasında sizin ihmalisiniz var mı? Örneğin banka veya kredi kartının şifresini, cüzdanınızda bir arada mı saklıyordunuz? Eğer durum böyleyse, oluşan maddi zararın tazmini güçleşebilir.

- Hırsızlık veya kayıp olayını ne zaman yetkili mercilere bildirdiniz? Kaybolan veya çalınan kartınızı ancak tatil dönüşü bloke ettirdiyseniz, zor duruma düşebilirsiniz. Gerçi şifreniz hırsızların eline geçmese bile, banka veya kredi kartınızla alışveriş yapmak veya fatura ödemeleri mümkün.

NASIL BLOKE EDECEKSİNİZ?

Dolaysıyla ilk yapmanız gereken, hemen kartınızı bloke etmektir. Bunun için bankanızın danışma hattına ulaşabileceğiniz bir telefon numarasını ve banka kartı bilgilerinizi her daim elinizde bulundurmalısınız. Tüketicileri koruma kuruluşları, ayrıca çeşitli banka ve kredi kuruluşlarına ait banka kartlarını bloke etmek için 0049/116 116 numaralı danışma hattının da aranabileceğini açıkladılar. Yurtdışındaysanız, 0049/30 4050 4050 numarayı çevirmeniz halinde, kaybolan banka kartınız derhal iptal ettirebilirsiniz.

DİKKAT: Banka kartınızı bloke ettiğiniz ana kadar oluşan zararın 150 euroluk kısmı size ait olduğunu unutmayınız. Eğer kartınızın kaybında veya çalınmasında sizin ihmaliniz söz konusuysa, maddi açıdan daha tatsız sürprizlerle karşılayabilirsiniz.