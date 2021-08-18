Almanya’nın en çok nefret edilen kulübü

Sportwettentest adlı spor sitesi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 24’ü Bayern Münih’i sempatik bulmadığını açıkladı. Sadece Borussia Dortmund ve RB Leipzig takımları taraftarları arasında ise Bayern Münih’i sevmeyenlerin oranı yüzde 40 olarak tespit edildi. En sevilmeyen takım sıralamasında Dortmund yüzde 9’la ikinci sırada gelirken, ikinci lige düşen Schalke de yüzde 7 ile en sevilmeyen takım sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Ankete göre bu yıl hangi takım şampiyon olur sorusuna yanıt verenlerin yüzde 62’si gibi ezici çoğunluğu yine Bayern Münih’in şampiyon olacağına inanıyor. Dortmund’un kupayı kaldıracağına inananların oranı yüzde 17 ve Leipzig şampiyon olur diyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu. Ankete katılanların yüzde 49’u sezon sonunda Greuther Fürth’un ikinci lige düşeceğine inanıyor.