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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 18.08.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Almanya’nın en çok nefret edilen kulübü

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Almanya’nın en çok nefret edilen kulübü

Alman birinci futbol ligi Bundesliga geçtiğimiz hafta start aldı. Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlayan Bayern Münih yine ligin favorileri arasında gösteriliyor. Ancak bir internet sitesinde yapılan ankete göre Bayern Münih, ayni zamanda ligin en sevilmeyen takımı oldu.

Sportwettentest adlı spor sitesi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 24’ü Bayern Münih’i sempatik bulmadığını açıkladı. Sadece Borussia Dortmund ve RB Leipzig takımları taraftarları arasında ise Bayern Münih’i sevmeyenlerin oranı yüzde 40 olarak tespit edildi. En sevilmeyen takım sıralamasında Dortmund yüzde 9’la ikinci sırada gelirken, ikinci lige düşen Schalke de yüzde 7 ile en sevilmeyen takım sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

Almanya’nın en çok nefret edilen kulübü
Ankete göre bu yıl hangi takım şampiyon olur sorusuna yanıt verenlerin yüzde 62’si gibi ezici çoğunluğu yine Bayern Münih’in şampiyon olacağına inanıyor. Dortmund’un kupayı kaldıracağına inananların oranı yüzde 17 ve Leipzig şampiyon olur diyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu. Ankete katılanların yüzde 49’u sezon sonunda Greuther Fürth’un ikinci lige düşeceğine inanıyor.

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