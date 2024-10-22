Almanya’nın dijitalleşme atağı!

Haberin Devamı

DİJİTAL zirvenin açılışında konuşan FDP’li Bakan Wissing ülkenin dijitalleşme sürecinde büyük ilerlemeler kaydettiğini vurgularken, “İlerleme sözü verdik ve ilerleme sağladık” dedi ve federal hükümetin son yıllarda attığı adımları övdü. Wissing, zirve öncesinde ARD’nin sabah programında yaptığı açıklamada da, federal hükümetin sunduğu hizmetlerin yüzde 90’ının dijital ortamda erişilebilir olduğunu belirtti. Ülkenin yüzde 97’si mobil iletişimle kapsandığını ve fiber internet bağlantılarının birkaç yıl içinde iki katına çıkarıldığını da sözlerine ekledi. Dijitalleşmeden Sorumlu Bakan Volker Wissing hükümetin, Almanya’nın Avrupa’da lider yapay zeka ülkesi olması için gerekli çerçeve koşulları yaratmak istediğini belirtti.

ALMANYA’DAN TEK BİR ŞİRKET YOK

Almanya, yapay zeka uzmanlarına verdiği akademik eğitimle uluslararası alanda övgü topluyor. Ancak uzmanlar, iş dünyasında ve yönetimde yapay zeka uygulamalarının kullanımında hâlâ büyük eksiklikler görüyor. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketleri arasında Almanya’dan tek bir şirket bile yok. Başbakan Olaf Scholz ise Almanya’da dijitalleşme konusunda çok uzun zamandır, çok az şey yapıldığını kabul etti. Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlara vurgu yapan Scholz, “Özellikle de gerekli bilgi işlem gücü mevcut olduğu için büyük fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum” dedi. Almanya’daki şirketlerin de büyük ölçekte dijitalleşmede çalışan iş modelleri geliştireceğinden emin.

Haberin Devamı

‘YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE İHTİYACIMIZ VAR’

Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) zirvenin Almanya’nın doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyledi. Habeck, “Ancak rekabet çok çetin ve gaza basmaya devam etmemiz gerekiyor. Küresel rekabette ayakta kalabilecek ve daha geniş Alman ekonomisine yapay zeka uygulamaları getirebilecek yapay zeka şirketlerine ihtiyacımız var” diye konuştu. Habeck, Alman hükümetinin amacının yapay zeka alanındaki güçlü yönleri geliştirmek ve stratejik zayıflıkları azaltmak olduğunu söyledi. Bakan Habeck “Aynı zamanda, YZ Yönetmeliği ile uygulamak istediğimiz gibi düzenleyici çerçeve koşulları, teknolojik ve dijital egemenliğimiz için çok önemlidir: İnovasyon dostu, kullanıcı merkezli ve kritik uygulamalar söz konusu olduğunda yasal olarak güvenli” dedi.

Haberin Devamı

EYALETLER DAHA YAVAŞ

OpenAI ve Google gibi oyunculara sahip ABD ve Baidu ve Alibaba gibi şirketlere sahip Çin, dünya çapında önde gelen yapay zeka ekonomileri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar Avrupa’daki en büyük yapay zeka şirketleri Fransa’dan (Mistral AI ve Contentsquare) çıktı. Almanya’da ise Heidelberg merkezli start-up Aleph Alpha ve Köln merkezli DeepL önde gelen yapay zeka şirketleri arasında yer alıyor. Ancak Almanya’nın dijitalleşme sürecinde eyaletler ise, federal hükümete göre daha yavaş. Eyaletlerde sunulan dijital hizmetlerin henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı belirtildi. Ayrıca, şirketler de dijitalleşme sürecinin yavaş ilerlemesinden şikayetçi. Uzmanlar, federal hükümet ile eyaletler ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği eksikliğini eleştiriyor. Wissing, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan ve Almanya’nın yapay zeka araştırmalarında küresel bir lider haline geldiği bir araştırmaya atıfta bulundu. Yapay zeka patentleri açısından Almanya, ABD’nin ardından ikinci sırada, Japonya ve Çin’in ise önünde yer alıyor. FDP’li politikacı, dijital projelerin artık sadece analog süreçleri tamamlamaması, aynı zamanda onların yerini alması çağrısında bulundu: “Artık mükerrer altyapıları kaldıramayız.”