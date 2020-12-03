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Avrupa
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Almanya'nın çok gizli projesi Jürgen Klopp

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Almanya'nın çok gizli projesi Jürgen Klopp
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Almanya Futbol Federasyonu DFB'nin şuanda Liverpool'un başında kupa koleksiyonu yapan Jürgen Klopp'u uzun vadede Milli Takımın başına getirmeyi planlıyor.

Alman basınının iddiasına göre, Joachim Löw yönetimiyle uzun süredir çalışan DFB, 2022 Dünya Kupası Elemeleri sonrasında Klopp'u takımın başında düşünüyor. 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2022 Katar Dünya Kupası sonrasında sözleşmesi bitecek olan Löw ile vedalaşmak isteyen Almanya'nın en büyük hayali Klopp'u takımın başına getirmek.

Almanya'nın planını bozan tek şey ise Klopp'un Liverpool ile olan sözleşmesi. Liverpool ile 2024 yılına kadar kontrat imzalayan başarılı hocanın Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda takımın başında olmak istemeyeceğini ise düşünmüyor.

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