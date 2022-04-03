Almanya’nın çoğu Suriyeli mültecilerdense Ukraynalı mültecileri seçti!

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BILD gazetesi tarafından araştırma kurumu Insa’ya yaptırılan anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 54’ünün Ukrayna’dan gelen mültecileri, 2015 yılında Suriye’den gelmeye başlayan sığınmacılara yeğ tuttuğu ortaya çıktı. Ankete katıların yüzde 25’inin ise tersi düşüncede olduğu belirtildi. Ukraynalı mültecilere daha olumlu bakılmasına neden olarak ise ana sığınma nedeninin farklı olması gösterildi. Katılımcıların yüzde 53’ü bu yönde cevap verirken, yüzde 52’si kültürel yakınlığı, yüzde 49’u coğrafi yakınlığı, yüzde 40’ı geri dönüş perspektiflerini, yüzde 33’ü din aidiyetini, yüzde 30’u da sığınmacıların cinsiyet durumunu olumlu faktörler olarak gösterdi. Diğer bir ankete göre de katılımcıların yarıdan fazlasının Ukrayna’dan gelen sığınmacıların din ve kültür yakınlığından dolayı diğer sığınmacılara kıyasla topluma daha iyi uyum sağlacağı yönünde görüş belirttiği ifade edildi.