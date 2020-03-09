Almanya’nın Çin’e ihracatı ocakta yüzde 6.5 düştü

DESTATİS açıklamasında, Çin’e karşı düşen Alman ihracatına yönelik, “Bugüne kadar elde olan sonuçlar açıkça herhangi bir koronavirüs etkisi göstermemektedir” değerlendirmesinde bulunuldu. Çin, geçen yıl 206 milyar Euro değerinde mal ticareti ile Almanya’nın en önemli ticaret ortağı olmuştu. Geçen yıl 96 milyar Euro ile Almanya’nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olan Çin’den yapılan ithalat ise yüzde 3.4 artarak 110 milyar Euro’ya yükselmişti.

Donald Trump yönetiminin ticarette korumacı politikalarına rağmen ABD, ocak ayında Almanya’nın en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam etti. Almanya’nın ABD’ye ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 azalarak, 9 milyar 33 milyon Euro’ya geriledi. ABD’den ithalatı ise yüzde 5.7 artarak 6 milyar 132 milyon Euro’ya yükseldi. Ülkede şirketlerin ABD’ye ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4.7 artarak, 199 milyar Euro’ya ulaşmıştı. Öte yandan, Alman şirketlerinin ocakta toplam ihracatı ise Ocak 2019’a göre yüzde 2.1 azalarak, 106.5 milyar Euro’ya geriledi.