Almanya’nın aşı planı hazır: İlk önce 80 yaş üstü...

ALMANYA Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) kimlerin hangi kriterlere göre öncelikli aşı olacağı üzerine hükümete bir öneri taslağı hazırladı. Roberk Koch Enstitüsü bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu aşılamayı 6 kategoriye ayırdı. En başta yaş ve kronik hastalıklarla meslek durumu geliyor. Öncelikli grupta 5.5 milyonla 9 milyon arasında insan bulunuyor. Nüfusun en büyük bölümü 45 milyon en son kategoride yer alıyor. Daimi Aşı Komisyonu’nun hazırladığı öneri taslağına Sağlık Bakanlığı karar verecek. Sağlık Bakanlığı karar verirken, başka uzmanların da görüşlerine başvuracak.

EN YÜKSEK ÖNCELİKLİ GRUP

Birinci sırada 80 yaşın üzerindeki herkes geliyor. 80 yaş üzeri herkes en yüksek öncelikli grup olarak sınıflandırılıyor. Birinci en yüksek öncelikli grubun içinde bakımevlerinde kalanlar, bakıcılar ve korona hastalarıyla ilgili acil bölümde çalışanlar da bu grubun içinde. Birinci grup aynı zamanda engelli ve demans hastalarını ve onlara bakanları da kapsıyor. Daimi Aşı Komisyonu’nun 62 sayfalık öneri taslağında birinci grupta yer alanlar koronayı çok ağır geçirme ya da ölüm tehlikesi en yüksek olan veya meslek olarak yüksek riskli gruptakilerle çok yakın ilişkide olan grup olarak niteleniyor. Bu grupta toplam 8.6 milyon insan bulunuyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KATEGORİ

Yine yüksek önceliğe sahip ikinci grupta 6 milyon civarında insan yer alıyor. 76-80 yaş arası herkes ikinci grubun içinde. Tıbbi tesislerde, acil ve ambulans bölümde çalışanlar, zihinsel engelliler ve bakıcılar da ikinci gruba dahil. Üçüncü öncelikli grup 71-75 yaş arası. Ayrıca yüksek riske sahip bir kronik hastalığı olanlar ve onların yakın temasta olduğu kişiler, mülteci ve evsiz barksız yurtlarında kalanlar, hamilelerle yakın teması olan kişiler, hastane altyapısında çalışanlar ve kamusal sağlık hizmeti verenler de üçüncü grupta bulunuyor. Üçüncü grupta 5.5 milyon insan hesaplanıyor.

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ GRUP

Dördüncü kategoride 66-70 yaş arası herkes geliyor. Bunun yanında düşük kronik hastalığı bulunanlar, öğretmenler, ana okulu ve kreşlerde, et fabrikalarında çalışanlar, sezonluk işçiler de dördüncü grubun içinde bulunuyor. Dördüncü grupta aşı olacakların sayısı ise 6.9 milyon.

Düşük öncelikli olarak adlandırılan beşinci grupta 60-65 yaş arası herkes yer alıyor. Ayrıca perakende ticaret sektörü çalışanları, ülkede önemli görevlerde çalışanlar, hükümet personeli, itfaiye, asker, polis, temizlik işleri gibi kritik altyapı sektöründeki meslek grupları beşinci kategorinin içinde ve sayıları 9 milyon olarak hesaplanıyor.

Geri kalan 45 milyon nüfus en düşük son kategoride bulunuyor. Onların aşılanmasına en son olarak başlanacak.