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Almanya’nın alım gücü şampiyonları: ‘Starnberg ve Miesbach’

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#ALMANYA#Alım Gücü#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’nın alım gücü şampiyonları: ‘Starnberg ve Miesbach’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 12:01

Almanya’nın en yüksek alım gücüne sahip bölgeleri, Bavyera eyaletinde yer alan Starnberg ve Miesbach şehirleri oldu. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) yaptığı bir araştırmaya göre, Starnberger See ve Tegernsee göllerinin çevresinde bulunan bu şehirlerde hayat, ülke ortalamasına göre daha pahalı. Ancak bu şehirler aynı zamanda yüksek gelir düzeyine sahip ve alım gücü yüksek.

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ARAŞTIRMAYA göre, Starnberg’de hayat maliyeti Almanya ortalamasından yüzde 14 daha yüksek olmasına rağmen, fiyatlara göre düzeltilmiş yıllık ortalama gelir kişi başına 35 bin Euro’yu aşıyor. Miesbach da ise ortalama gelir 35 bin 335 Euro. Almanya genelinde ise kişi başına düşen ortalama gelir 25 bin 790 Euro. Bu iki bölgenin ardından doğa güzellikleriyle tanınan başka bölgeler geliyor. Frankfurt yakınlarındaki Hochtaunuskreis ve Sylt Adası’nı kapsayan Nordfriesland. Bu bölgelerde gelir sırasıyla 33 bin 011 Euro ve 31 bin 378 Euro olarak hesaplandı. Araştırmada ilginç bir sonuca göre geliri daha yüksek olan Münih gibi bölgeler, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle sıralamada geriye düşüyor.

SÜRPRİZ ŞAMPİYON: WUNSIEDEL
Listenin beşinci sırasında ise, Bavyera’nın daha az bilinen bir bölgesi olan Wunsiedel im Fichtelgebirge yer aldı. Bölge, mütevazı gelir düzeyine rağmen düşük yaşam maliyetleri sayesinde 31 bin 011 Euro alım gücüne ulaştı. Araştırmanın yazarı Christoph Schröder, “Alım gücünü belirleyen sadece gelir değil, aynı zamanda yaşam maliyetlerinin de etkisi büyük” diyerek bu başarıyı açıkladı.

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EN DÜŞÜK ALIM GÜCÜNE SAHİP BÖLGELER
Listenin sonunda ise Duisburg, Gelsenkirchen ve Offenbach bulunuyor. Offenbach, kişi başına düşen ortalama yıllık gelirde sadece 19 bin 022 Euro ile son sırada yer aldı. Bu bölgede düşük gelir düzeyi, yüksek yaşam maliyetleriyle birleşerek alım gücünü olumsuz etkiliyor. Araştırmaya göre, Almanya’da fiyat farklılıklarını en çok etkileyen faktör konut maliyetleri. Münih, Almanya’nın en pahalı şehri olarak ortalama yüzde 24.4 daha yüksek yaşam maliyetlerine sahip. En ucuz bölge ise, yaşam maliyetlerinin yüzde 9.6 daha düşük olduğu Vogtlandkreis oldu.

Almanya’nın alım gücü şampiyonları: ‘Starnberg ve Miesbach’


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#ALMANYA#Alım Gücü#AVRUPADAN HABERLER

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