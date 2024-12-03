Almanya’nın alım gücü şampiyonları: ‘Starnberg ve Miesbach’

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ARAŞTIRMAYA göre, Starnberg’de hayat maliyeti Almanya ortalamasından yüzde 14 daha yüksek olmasına rağmen, fiyatlara göre düzeltilmiş yıllık ortalama gelir kişi başına 35 bin Euro’yu aşıyor. Miesbach da ise ortalama gelir 35 bin 335 Euro. Almanya genelinde ise kişi başına düşen ortalama gelir 25 bin 790 Euro. Bu iki bölgenin ardından doğa güzellikleriyle tanınan başka bölgeler geliyor. Frankfurt yakınlarındaki Hochtaunuskreis ve Sylt Adası’nı kapsayan Nordfriesland. Bu bölgelerde gelir sırasıyla 33 bin 011 Euro ve 31 bin 378 Euro olarak hesaplandı. Araştırmada ilginç bir sonuca göre geliri daha yüksek olan Münih gibi bölgeler, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle sıralamada geriye düşüyor.

SÜRPRİZ ŞAMPİYON: WUNSIEDEL

Listenin beşinci sırasında ise, Bavyera’nın daha az bilinen bir bölgesi olan Wunsiedel im Fichtelgebirge yer aldı. Bölge, mütevazı gelir düzeyine rağmen düşük yaşam maliyetleri sayesinde 31 bin 011 Euro alım gücüne ulaştı. Araştırmanın yazarı Christoph Schröder, “Alım gücünü belirleyen sadece gelir değil, aynı zamanda yaşam maliyetlerinin de etkisi büyük” diyerek bu başarıyı açıkladı.

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EN DÜŞÜK ALIM GÜCÜNE SAHİP BÖLGELER

Listenin sonunda ise Duisburg, Gelsenkirchen ve Offenbach bulunuyor. Offenbach, kişi başına düşen ortalama yıllık gelirde sadece 19 bin 022 Euro ile son sırada yer aldı. Bu bölgede düşük gelir düzeyi, yüksek yaşam maliyetleriyle birleşerek alım gücünü olumsuz etkiliyor. Araştırmaya göre, Almanya’da fiyat farklılıklarını en çok etkileyen faktör konut maliyetleri. Münih, Almanya’nın en pahalı şehri olarak ortalama yüzde 24.4 daha yüksek yaşam maliyetlerine sahip. En ucuz bölge ise, yaşam maliyetlerinin yüzde 9.6 daha düşük olduğu Vogtlandkreis oldu.