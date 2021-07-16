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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 16.07.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

‘Almanya’nın acısını paylaşıyoruz’

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‘Almanya’nın acısını paylaşıyoruz’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bu felaket karşısında Almanya’nın acısını paylaşıyoruz. Türkiye yardım için her daim hazırdır” ifadesini kullandı.

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