Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bu felaket karşısında Almanya’nın acısını paylaşıyoruz. Türkiye yardım için her daim hazırdır” ifadesini kullandı.