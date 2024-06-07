Almanya’nın 75 bin ek askere ihtiyacı var

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GEÇEN yıl Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin liderleri, stratejik bir karara imza atmışlardı. Sovyet sonrası Rusya’yı varoluşsal bir tehdit olarak algılamayan ittifak, bu yaklaşımını değiştirerek ‘Soğuk Savaş’ sonrasının ilk büyük savunma planını hazırladı. DW Türkçe’nin haberine göre olası bir Rus saldırısına nasıl yanıt verileceğinin ana hatlarını çizen plan, NATO için köklü bir değişim anlamına geliyor. Rusya’nın olası saldırısına karşı yeni ve kapsamlı savunma planları yapılırken, her ülkeye savaşa hazırlık durumunu bu doğrultuda gözden geçirme ödevi verildi. Rusya’nın savaş başlatması halinde 30 günde 30 bin asker konuşlandırabilmeyi hedefleyen NATO, bunun için üye ülkelerden daha fazla sayıda ve yüksek hazırlık düzeyinde kuvvet bulundurmalarını istiyor. Zirvenin ardından bir araya gelen NATO uzmanları ve ulusal askeri planlamacılar, somut gereklilikleri belirlemek, asker, silah ve diğer ekipman ihtiyaçlarını saptamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Almanya’nın, NATO hedeflerine yanıt verebilmesi için 75 bin ilave askere ihtiyacı olduğu belirlendi. Halihazırda Alman ordusunda 180 bin asker görev yapıyor.

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ZORUNLU ASKERLİK TARTIŞMASI

Almanya’da silah altındaki kişi sayısını artırma planları bir süredir gündemde. Federal Meclis Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Alman Funke Medya Grubuna verdiği demecinde, 900 bin yedek askerin savaşa hazırlık durumunun gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Almanya’da 65 yaşından genç eski askerler yedek statüsünde bulunuyor. “Putin vatandaşlarını savaşa hazırlıyor” diyen Zimmermann, Almanya’nın hazırlıksız yakalanmaması gerektiğini belirtmişti. CDU/CSU ve Savunma Bakanı Boris Pistorius ise 2011’de kaldırılan zorunlu askerlik uygulamasının geri getirilmesinden yana.