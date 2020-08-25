Alman ekonomisi yüzde 9.7 küçüldü

ALMANYA korona krizini diğer Avrupa ülkeleri kadar şiddetli yaşamamış olmanın sevinci içindeydi. Mart ve nisan ayında duran ekonominin mayıs ayında yeniden tam üretime geçmesi krizden hızla çıkış umutlarını daha da canlandırdı. Ancak korona vakalarında artış ve ani seçim havasıyla ekonomi çevrelerinde endişe ve karamsarlık geri döndü. Yılın ilk yarısında federal, eyalet, belediyeler ve sosyal sigortaların bütçe açığı 51.6 milyar Euro’ya ulaştı. 2011 yılından beri Almanya bütçesi ilk kez açık verdi. Bütçe açık verirken devlet harcamaları yüzde 9.3 oranında arttı. Üretim ise bir önceki çeyreğe kıyasla ikinci çeyrekte yüzde 9.7 oranında düştü.

VERGİ GELİRLERİ AZALDI

Korona kriziyle Almanya’nın ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20.3, özel tüketim yüzde 10.9, yatırımlar yüzde 19.6 geriledi. Devlet bütçesinin yarısını belirleyen vergi gelirleri yüzde 8.1 oranında azaldı. Gelirler azalırken, korona krizine karşı yardım paketleri, kısa mesai ve işsizlik parasındaki artışla devlet giderleri daha da yükseldi. İşten çıkarmaları önlemek için iş yerlerine kısa mesai parasının yüzde 80-87’sini devlet karşılıyor. Maliye Bakanı Olaf Scholz’un hükümet ortağı SPD’nin başbakan adayı seçilmesiyle ülkede birden seçim havası esmeye başladı. Scholz kısa mesai parasının 12 aydan 24 aya kadar daha uzatılmasını istiyor.

Öte yandan eyaletler korona krizine karşı ülke genelinde geçerli tek tip uygulamada uzlaşamıyor. Almanya’da iyimser hava giderek karamsar bir havaya dönüşüyor.