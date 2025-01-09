Almanya’nın 2050 yaş senaryosu: 80 yaş üstü 10 milyona ulaşacak

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ALMANYA Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus ile Prof. Dr. Martina Brandt’ın, Berlin’de düzenlediği basın toplantısıyla sunulan raporda, ülkedeki yaşlıların yaşam alanları vurgulanarak maddi güvenlik, istihdam, bakım işleri, sağlık, barınma, bağlılık, siyasi katılım ve sosyal ilişkileri de ele alındı. 80 yaş üstü nüfusun gelecek yıllarda daha da artacağı ortaya konulan raporda, halihazırda 6 milyon kişi olan 80 yaş üstü nüfusun, 2050’ye kadar 8 ila 10 milyona yükseleceği ifade edildi. Nüfusun yaşlanmasıyla bakıma muhtaç yaşlı nüfusta artış olacağı vurgulanan 250 sayfalık raporda, yaştan bağımsız olarak bakıma ihtiyaç duyacak, 2023’te 5.7 milyon olan kişi sayısının 2055’e kadar 7.6 milyona yükseleceği tahminine de yer verildi.