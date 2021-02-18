Almanya’nın 112 yıllık yıldızı kepenk indirdi

İLK 1747 yılında saray bünyesinde kurulan porselen imalathanesinin son zamanlarda zorda olduğu ve korona nedeniyle de 1908’de açılan mağazasını kapatmak zorunda kaldığı açıklandı. İstanbul’daki Yıldız Porselen gibi önceleri sadece sarayın kendi ihtiyaçları için özel yetiştirilmiş ustalar tarafından üretilen el yapımı porselen takımları zamanla ün kazanmış, tüm dünyada aranılan objeler arasına girmişti. ÜRETİM DEVAM EDECEK

Oldukça pahalı olan Nyphenburg porselenleri sadece yeme içme takımları değil, aynı zamanda biblolar ve süs eşyalarıyla da tanınıyor. Münih’teki kendi adıyla anılan semtte yer alan Nyphenburg Sarayı’nda bulunan imalathanenin üretime devam edeceği satışların sadece internet üzerinden yapılacağı kaydedildi.