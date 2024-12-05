Almanya’dan yeni güvenlik stratejisi

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ALMANYA Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni stratejinin hükümetin 2020’den itibaren güvenlik ve savunma sanayinin güçlendirilmesine ilişkin strateji belgesinin yerini alacağı, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri önemli ölçüde değişen Almanya ve Avrupalı ortak ülkelerin güvenlik ortamını dikkate aldığı belirtildi. Ayrıca yeni strateji, kilit teknolojileri tanımlayarak, savunma sanayinin finansmanının önündeki engelleri kaldırmayı ve tedarik zincirlerini korumayı hedefliyor. Almanya’nın söz konusu yeni stratejisinde yapay zekâ, iletişim teknolojileri, savaş gemisi, korumalı ve zırhlı araçlar, sensör teknolojisi ve elektromanyetik savaş teknolojileri kilit teknolojiler olarak öne çıkarken, kuantum teknolojisi, füzeler ve füze savunması, uzay teknolojileri, mühimmat ve insansız sistemler de ulusal güvenliğin başlıca ilgi alanları arasında yer alıyor. Avrupa ve uluslararası işbirliğine daha da güçlü bir şekilde odaklanma hedeflenirken, tedarik zincirlerinin korunmasına yönelik tedbirlere de yer veriliyor. Söz konusu stratejinin, devlet ve sanayi arasındaki ilişkide yeni bir sayfa açması dikkati çekiyor.

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'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Almanya’nın savunma kapasitesini artırmak için yenilikçi ve güçlü bir savunma sanayisine ihtiyacımız var. Bu hayati önem taşıyor. Mevcut tehdit durumu, kilit teknolojileri Almanya’da teşvik etmemizi gerektiriyor. Aynı zamanda Avrupa ve uluslararası iş birliğini de kolaylaştırıyoruz” dedi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise “Avrupa’da barış ve güvenliği korumak istiyorsak artık sadece başkalarına bel bağlayamayız. Almanya’nın barış, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya devam etmesi, kendi savunma kapasitesini geliştirmesiyle mümkün” diyerek ulusal güvenliğin öncelikli olduğunu vurguladı.

'RADİKAL BİR DEĞİŞİKLİK'

Stratejiye göre, Almanya’daki şirketlerin modern silah sistemlerini daha hızlı ve yeterli miktarda üretmesi sağlanacak. Örneğin, Savunma Bakanı Pistorius, yeni stratejiyi hayata geçirmek için dört yeni U212CD tipi denizaltı sipariş edileceğini duyurdu. Strateji kapsamında, mevcut savunma açıklarının kapatılması gerektiği de belirtildi. Bakanlık sözcüsü, “NATO ve Avrupa ortaklarıyla daha fazla iş birliği yaparak yeni sistemler geliştirilmesi şart” dedi. Ayrıca, Almanya’nın siber güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında daha fazla uzman istihdam etmesi gerektiği de ifade edildi. Almanya’nın yeni güvenlik stratejisi, savunma politikalarında radikal bir değişiklik anlamına geliyor.