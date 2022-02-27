Almanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorRusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiRusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti #Elon Musk
Zelenskiden müzakere yanıtı İstanbul önerisiZelenski'den müzakere yanıtı! İstanbul önerisi#Rusya
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Rusyada SWIFT endişesi Ödemeleri erkenden istediler...Rusya'da SWIFT endişesi! Ödemeleri erkenden istediler...#SWIFT
Piyasalarda savaş haftası Altında yeni rekor gelir miPiyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?#Altın Fiyatları
Son dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var O da 3. Dünya SavaşıSon dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var! O da 3. Dünya Savaşı#Biden
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Özlüden çarpıcı sözler Bu grupta da kalıcı sorunlar gelişebiliyorKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi'nden Özlü'den çarpıcı sözler! Bu grupta da kalıcı sorunlar gelişebiliyor#Koronavirüs
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
Ankarada iğrenç olay Mesaj delil olduAnkara'da iğrenç olay! 'Mesaj' delil oldu#Ankara
Piyasalarda ‘poyraz’ etkisiPiyasalarda ‘poyraz’ etkisi#Piyasalar
Gitti İranlı geldi IraklıGitti İranlı geldi Iraklı!#Ebru Gündeş
Kiev sokak sokak direniyorKiev sokak sokak direniyor#Kiev
Ata Demirer eridiAta Demirer eridi!#Ata Demirer
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı

#SPD FDP Yeşiller#Stinger#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı

Aylardır Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına karşı çıkan Almanya, tutum değiştirdi. SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümeti, Ukrayna’ya 1000 tanksavar ve 500 ‘Stinger’ tipi füze gönderilmesini kararlaştırdı.

Haberin Devamı

Almanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı

Almanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı
Ukrayna’nın silah talebini sistematik olarak Alman yasalarına göre kriz ve savaş bölgelerine silah gönderilmesi yasağını gerekçe göstererek geri çeviren Almanya, böylece bölgedeki son gelişmeler üzerine tutum değiştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medyada, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı bir dönüm noktasıdır. Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda Vladimir Putin’in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna’nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya, Ukrayna’nın yanındandır” görüşünü paylaştı. Scholz, silahların en kısa zamanda Ukrayna’ya ulaştırılacağı açıklandı. Bazı çevreler Alman silahların Hollanda üzerinden Ukrayna’ya gönderileceğini ileri sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya’nın bu tutumuna teşekkür etti ve Twitter’dan, “Şansölye Scholz, böyle devam edin!” mesajını paylaştı.
Almanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPD FDP Yeşiller#Stinger#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna