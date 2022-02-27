Almanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı

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Aylardır Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına karşı çıkan Almanya, tutum değiştirdi. SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümeti, Ukrayna’ya 1000 tanksavar ve 500 ‘Stinger’ tipi füze gönderilmesini kararlaştırdı.
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Ukrayna’nın silah talebini sistematik olarak Alman yasalarına göre kriz ve savaş bölgelerine silah gönderilmesi yasağını gerekçe göstererek geri çeviren Almanya, böylece bölgedeki son gelişmeler üzerine tutum değiştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medyada, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı bir dönüm noktasıdır. Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda Vladimir Putin’in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna’nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya, Ukrayna’nın yanındandır” görüşünü paylaştı. Scholz, silahların en kısa zamanda Ukrayna’ya ulaştırılacağı açıklandı. Bazı çevreler Alman silahların Hollanda üzerinden Ukrayna’ya gönderileceğini ileri sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya’nın bu tutumuna teşekkür etti ve Twitter’dan, “Şansölye Scholz, böyle devam edin!” mesajını paylaştı.