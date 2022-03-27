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Almanya’dan Ukrayna’ya silah desteğine devam

#Almanya#Ukrayna#Silah Desteği
Almanya’dan Ukrayna’ya silah desteğine devam

Almanya’da hükümet ortağı Yeşiller, Ukrayna’ya silah desteğine devam derken, Yeşiller’li Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, güvenlikleri ve özgürlüklerini savunan Ukraynalıların yanında olduklarını yineledi.

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YEŞİLLER Brandenburg Eyalet Teşkilatı’nın Cottbus’ta düzenlenen kurultayında konuşan Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’da sürdürdüğü savaşını derhal durdurma çağrısında bulundu. Baerbock, “Biz kendilerini savunan, kendi güvenlikleri ve barış için savaşan Ukraynalıları destekliyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı, Putin’in uluslararası hukuka aykırı bu tutumunu yalnız Ukrayna ve 40 milyon Ukraynalı’ya değil, Avrupa’da barış düzenlemesine de bir saldırı olarak niteledi.

Almanya’dan Ukrayna’ya silah desteğine devam

‘ÖRNEK BİR DAYANIŞMA’
Annalena Baerbock, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da insanların ülkelerini savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara kalplerini ve kapılarını açmasını ‘örnek bir dayanışma’ olarak niteledi. “Şayet dünya değişirse politika da değişmeli” diyen Baerbock, Almanya’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatını da savundu. Kurultayda bir konuşma yapan Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour, Ukraynalıların ülkelerini savunmalarının en doğal hakları olduğunu vurguladı. Nouripour, “Rusya’nın sürdürdüğü bu haksız savaş, silah göndermenin dışında bir alternatif bırakmıyor” dedi. Yeşiller’in kurultayında Ukrayna’ya silah sevkiyatının sürdürülmesini içeren bir önerge delegelerin büyük bir bölümünün desteğiyle kabul edildi.

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AKARYAKIT YARDIMI DA YAPILDI
Öte yandan Almanya’nın gönderdiği Strela tipi 1500 adet hava savunma roketi 100 adet MG3 silahı ve 20 milyon merminin Ukrayna’ya ulaştığı da açıklandı. Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Polonya’dan satın alarak Almanya’nın Ukrayna’ya büyük miktarda akaryakıt yardımında bulunduğunu da söyledi.

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#Almanya#Ukrayna#Silah Desteği

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