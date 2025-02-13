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Almanya’dan Ukrayna’ya 6 bin adet yapay zeka destekli İHA

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#Almanya#Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’dan Ukrayna’ya 6 bin adet yapay zeka destekli İHA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:59

Almanya’nın güneyinde bulunan savunma teknolojisi şirketi Helsing’in, Ukrayna için yapay zeka destekli 6 bin adet HX-2 İnsansız Hava Aracı (İHA) tedarik edeceği bildirildi.

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HELSING firmasından yapılan açıklamada, Ukrayna için 6 bin adet gelişmiş HX-2 kamikaze İHA üretileceği belirtildi. Yeni geliştirilen HX-2’nin, 100 kilometrelik menzili, 12 kilogramlık yük kapasitesi ve saatte 220 kilometreye ulaşan bir hıza sahip olduğu kaydedilen açıklamada, sistemin yapay zeka yeteneklerinin, İHA’nın elektronik harp karşı önlemlerine ve zorlu hava koşullarına rağmen etkili bir şekilde çalışmasını sağladığı vurgulandı.

NATO HIZLA DOĞRU DERSLERİ ÇIKARMALI
Açıklamada görüşlerine yer verilen Helsing’in kurucu ortağı Gundbert Scherf, şu ifadeleri kullandı: “HX-2 üretimini, yeni siparişlere paralel olarak artırıyoruz. Ukrayna’daki savaş her geçen gün modern ve hassas teknolojinin eski sistemlere kıyasla sayısal dezavantajları telafi edebileceğini gösteriyor. NATO, bundan hızla doğru dersleri çıkarmalıdır. Esneklik fabrikalarımızla Avrupa çapında merkezi olmayan seri üretime odaklanıyoruz. Bu sayede, her bir ülke doğrudan yerinde üretim yapabilecek ve üretim ve tedarik zinciri üzerindeki kontrolünü koruyabilecek.”

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TESLİMAT 2025 YILI İÇİNDE TAMAMLANACAK
Şirketin, teslimatın tamamını 2025 yılı içerisinde tamamlanması ve Ukrayna’nın İHA kabiliyetlerinin önemli ölçüde gelişmesi bekleniyor. Tanksavar mühimmat da taşıyabilen söz konusu İHA’lar, aynı zamanda topçu sistemleri, tank ve komuta mevkileri de dahil olmak üzere, çeşitli askeri hedeflere saldırı düzenleyebiliyor.

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#Almanya#Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER

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