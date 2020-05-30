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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 30.05.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Almanya’dan, Türkiye’ye teşekkür

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Almanya’dan, Türkiye’ye teşekkür
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının ülkeye tahliye edilmesinde destek veren Türkiye’ye teşekkür etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’na ait ‘Kriz Reaksiyon Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Dışişleri Bakanlığı olarak Türk meslektaşlara Peru ve Kolombiya’daki yardımseverlikleri ve iş birliği için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sayede 100’den fazla Alman ülkemize gelebildi. Teşekkürler” ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, THY’ye ait uçağın, Bogota ve Lima’dan aldığı Alman vatandaşlarını Frankfurt’a getirdiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası yetkililerinin de Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ni telefonla arayarak teşekkür ettikleri öğrenildi.
Kolombiya ve Peru’dan getirilen 258 Avrupa Birliği vatandaşı içerisinde Fransa, Çekya, Portekiz, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, Bulgaristan, İspanya, İsveç, Norveç, Polonya, İtalya vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

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