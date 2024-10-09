Almanya’dan Türkiye’ye tarla sürmeye gidiyor

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Türkiye’nin en verimli verimli arazilerine sahip olan illerden Aydın’da üreticilerin en büyük sıkıntısı çalışacak insan bulamaması oldu. İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, gençlerin tarımla uğraşmaktan kaçınması dikkati çekiyor. Gençlerin tarımdan uzaklaşması ile birlikte Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması 60’a yükselirken, yaşı ilerleyen pek çok çiftçi tarlasını, bağ ve bahçesini işleyemez duruma geldi. Türkiye’de yerleşik Türk gençleri tarım yapmayınca, Almanya’da yaşayan Batıkan Bozkurt (24) da babası Ata Bozkurt’un arazilerini işleyebilmek için Türkiye’ye gidip-geliyor. Her yıl belli dönemlerde 5-10 günlüğüne Türkiye’ye giten Bozkurt, babasının arazi işlerine yardım ettikten sonra Almanya’ya geri dönüyor. Çocukluğunda traktör kullanmayı ve tarla sürmeyi öğrenen Bozkurt, 62 yaşındaki babasını yalnız bırakmıyor.

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‘OĞLUM YARDIM EDİYOR’

Gençlerin kolay yoldan para kazanmaya yöneldiğini belirten Ata Bozkurt (62), “Ovada, tarlada çalışacak genç yok. Çalışanlar da babalarının baskısıyla çalışıyor. Batıkan Almanya Bielefeld’de ekonomi bölümünde okuyor. Ara sıra gelip bana yardım edip gidiyor. 5-10 günlüğüne dahi olsa boş vakitlerinde geliyor. Kendisi de zaten Almanya’da hem okuyor hem çalışıyor, 2-3 işte çalışıyor” dedi. Batıkan Bozkurt ise “Para, ağaçlarda büyümüyor, hepimiz çalışmak zorundayız. Üç işle uğraşıyorum. Buranın da aynı olması lazım. Gençlerin çalışması lazım. En azından biraz cep harçlığı olması lazım. Meslek yapmaları lazım. Kendi paralarını kazanması lazım. Almanya’dan gelip tarlamızı işliyorum. 3 bin 500 kilometre yol yaptım” diye konuştu.