Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracına onay

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Almanya’da yayımlanan haftalık ‘Der Speigel’ dergisi, gizli yapılan Federal Güvenlik Konseyi’nin kısa bir süre önce yapılan toplantısında Türkiye’ye 336 milyon Euro değerinde silah ihracına onay verdiğini yazdı. Federal Ekonomi Bakanlığı’nın, Türkiye’ye 100 adet hava savunması güdümlü füzenin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait denizaltılar, fırkateynler ve torpidoların modernizasyonu için malzeme ve yedek parça ihracına onay verdiğini doğruladığı belirtildi. RAM tipi güdümlü füzelerin 100 milyon Euro, Thyssenkrupp işletmeleri tarafından üretilen SeaHake tipi 28 adet torpidonun da 158 milyon Euro değerinde olduğuna işaret edildi. Almanya’nın yıllardır Türkiye’ye silah ihracına izin vermediği belirtilen haberde, geçen yıl sadece 1.22 milyon Euro’luk projeye onay verildiği hatırlatıldı.