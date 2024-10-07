×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracına onay

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Silah#İHRAC
Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracına onay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 15:49

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti, yıllar sonra NATO müttefiki Türkiye’ye silah ihracına onay verdi.

Haberin Devamı

Almanya’da yayımlanan haftalık ‘Der Speigel’ dergisi, gizli yapılan Federal Güvenlik Konseyi’nin kısa bir süre önce yapılan toplantısında Türkiye’ye 336 milyon Euro değerinde silah ihracına onay verdiğini yazdı. Federal Ekonomi Bakanlığı’nın, Türkiye’ye 100 adet hava savunması güdümlü füzenin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait denizaltılar, fırkateynler ve torpidoların modernizasyonu için malzeme ve yedek parça ihracına onay verdiğini doğruladığı belirtildi. RAM tipi güdümlü füzelerin 100 milyon Euro, Thyssenkrupp işletmeleri tarafından üretilen SeaHake tipi 28 adet torpidonun da 158 milyon Euro değerinde olduğuna işaret edildi. Almanya’nın yıllardır Türkiye’ye silah ihracına izin vermediği belirtilen haberde, geçen yıl sadece 1.22 milyon Euro’luk projeye onay verildiği hatırlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Silah#İHRAC

BAKMADAN GEÇME!