Almanya’dan Türkiye’ye! Elanur Ulakçı’nın başarı hikayesi!

Haberin Devamı

YAŞAR Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenleri Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Fakülte, yüksekokul ve enstitülerden mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak, yeni hayatlarına ‘merhaba’ dedi. Bu yıl 1700 öğrencinin üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu yaşadığı mezuniyet törenlerine, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Dönertaş, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Ağır Ceza Başkanı Emin Dörtyaman, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“BAŞARIMIZI TESCİLLİYORUZ”

Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı açılış konuşmasında, “2001 yılından bu yana, Yaşar Üniversitesi olarak ‘Geleceği tasarlayan ve dönüştüren bir dünya üniversitesi’ olma vizyonumuzla, her zaman en iyisini yapmaya ve yenilikçi eğitim modelleri geliştirmeye devam ediyoruz. Yaşar Üniversiteli binlerce mezunumuzun arasına 1700 mezunumuzu daha uğurlamanın, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Burada edindiğiniz bilgilerin, gelecekte karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmenizde size rehberlik edeceğine inanıyorum. Değişen dünyamızda başarılı olabilmek için; analitik düşünme ve yaratıcılığınızı geliştirmeli, bilişim ve teknolojiyi anlamaya çalışıp, ‘yapay zeka’ gibi yeni teknolojilere açık olmalısınız” dedi.

Haberin Devamı

‘HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ’

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller ise 20’nci dönem mezunlarına gurur ve mutluluk duyarak seslendiğini belirterek şunları söyledi: “Sadece akademik bilgi ile değil, aynı zamanda etik değerler, sorumluluk bilinci ve topluma duyarlılık gibi önemli erdemleri kazandınız. Yaşar Üniversitesi ailesi olarak, her zaman yanınızda olacağımızı ve başarılarınızla gurur duymaya devam edeceğimizi biliyorsunuz. Hayat yolculuğunuzda, bundan sonra daha büyük sorumluluklar üstleneceksiniz ama zorluklarla başa çıkmak için gereken bilgi ve yetkinliklere sahipsiniz.”

Haberin Devamı

ALMANYA’DAN GELDİ ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ OLDU

Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Elanur Ulakçı ise üniversite birincisi olmanın gururunu yaşadı. Destekleri için ailesine teşekkür eden başarılı genç “Kendimi bildim bileli çocukken bana büyüyünce ne olmak istediğim sorulduğunda, tekrar tekrar ‘bilim kadını olacağım’ deyişimi çok iyi hatırlıyorum. Psikoloji alanında bilimsel çalışmalarla cevaplanmayı bekleyen ve daha ortaya konmamış çok araştırma sorusu var, bu da benim ilgimi uyandırıyor. Yaşar Üniversitesi eğitim hayatımda benim için çok değerli bir deneyim oldu. Burada geçirdiğim her yıl, akademik başarıma katkı sağladı ve bu süreçte her sene yüzde yüz akademik başarı bursu aldım. Bu, eğitimime odaklanmamı ve kendimi geliştirmem için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Alanlarında çok değerli ve donanımlı hocalardan ders almak benim için büyük bir şanstı. Hocalarımın derin bilgi birikimi ve rehberlikleri sayesinde alanımda sağlam bir temel oluşturdum. Erasmus staj programı kapsamında, ‘Alman Mükemmellik Üniversiteleri’ arasında bulunan Tübingen Üniversitesi’nde yaptığım stajım süresince profesörümle beraber yapay zekanın psikolojik keşfine odaklanan bilimsel bir çalışma geliştirdim. ‘Makinelerin psikolojisine doğru: Büyük Dil Modelleri İnsan Hafızasını Tahmin Ediyor’ adlı bilimsel bir makale yayımladık. Türkiye’ye geldiğim günden ve çocukluğumdan bu yana vermiş olduğum çaba ve emek beni hem entelektüel hem de kişisel olarak geliştirdi” dedi.

Haberin Devamı

MYO BİRİNCİSİ HANDE ÜLKER BOSTANCI

Diğer yandan Meslek Yüksekokulu Birincisi Hande Ülker Bostancı ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’ndan mezun oldu. Bostancı, “Profesyonel ve akademik bilgiler alabileceğimi düşünerek, beni iletişimle ilgili bir alanda geliştireceğine inandığım için Yaşar Üniversitesi ailesinin bir parçası olmayı tercih ettim. Farklı sektörlerin alanında öncü iki şirketinde staj yapma imkanı buldum. Bütün bunların ötesinde, kendi yolumda giderken doğru adımlar atmamı sağlayan ve desteğini bir gün bile esirgemeyen bütün hocalarıma teşekkürler” diye konuştu.