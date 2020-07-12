Almanya’dan tatile gitmişti... Yeğeniyle birlikte boğuldu!

ALINAN bilgiye göre, Mahmut Uyur (30) ve yeğeni Cebrail Uyur (14) serinlemek için Batman Çayı’na girdi. Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye dalgıç ekibi bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetleri otopsi için Batman Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Mahmut Uyur’un bir hafta önce tatil amaçlı Almanya’dan Batman’a gittiği öğrenildi.