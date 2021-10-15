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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’dan tarihi eserlerin iadesi için ilk adım

#Almanya#Tarihi Eser#Benin Krallığı
Almanya’dan tarihi eserlerin iadesi için ilk adım

Almanya, sömürge döneminin sembol tarihi hazinelerinden olan Benin Krallığı’na ait değerli tarihi eserleri iade etmek için önemli bir adım attı, Nijerya ile başkent Abuja’da iyi niyet anlaşması imzaladı. İadenin detaylarıyla ilgili görüşmeler aralık ayında yapılacak.

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‘BENİN Bronzları’ olarak adlandırılan tarihi eserler İngiliz sömürgeciliği döneminde 1897 yılında İngiliz koleksiyonerler tarafından yağmalanan eserlerden oluşuyor. Afrika’nın önemli tarihi eserleri arasında yer alan eserlerin bir bölümü de Almanya’ya satıldı. Bugün Almanya’da farklı müzelerde yaklaşık 1100 adet Benin eserleri olduğu biliniyor. En önemli eserler Linden-Müzesi (Stuttgart), Rothenbaum Müzesi (Hamburg), Rautenstrauch-Joest-Müzesi (Köln), Dresden ve Leipzig’deki Etnografya Müzeleri ve Berlin’deki Etnoloji Müzesi’nde yer alıyor. Ancak iade edilme sürecinde Nijeryalı yetkililerin de talebi doğrultusunda eserlerin Alman müzelerinde sergilenmesine devam edileceği belirtildi. Varılan anlaşmaya göre ayrıca Nijerya arkeoloji, kültürel altyapıya katılım ve müze yönetimi eğitimi gibi konularda Almanya ile iş birliği yapacak.

 

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#Almanya#Tarihi Eser#Benin Krallığı

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