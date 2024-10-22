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Almanya’dan Stoltenberg’e Liyakat Nişanı

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#Almanya#Jens Stoltenberg#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’dan Stoltenberg’e Liyakat Nişanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 17:37

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’nın en yüksek üstün hizmet ödülü olan Liyakat Nişanı’nın Büyük Haç’ı ile onurlandırıldı.

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CUMHURBAŞKANLIĞI Sarayı Bellevue’de düzenlenen törenle Liyakat Nişanı Büyük Haç’ı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den alan Stoltenberg, böyle bir nişanla onurlandırılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier de törendeki konuşmasında, Jens Stoltenberg’in NATO’nun ve Almanya’nın güvenliği için yaptığı hizmetlere övgüde bulundu. Steinmeier, söz konusu nişanın, 10 yıl boyunca verdiği hizmetlerden dolayı Stoltenberg’e ve dolayısıyla NATO’ya duyulan minnettarlığın bir göstergesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Dürüstlüğünüz, net siyasi analizleriniz ve kişisel bağlılığınızla İttifak’ı (NATO’yu) şekillendirdiniz. Rusya’nın bizi yeniden tehdit ettiği bir dönemde NATO’nun her zamankinden daha güçlü ve birlik içinde olmasını sağladınız. Almanya’nın ve NATO’nun güvenliği için yaptığınız hizmetler tarihi niteliktedir” ifadelerini kullandı.
Jens Stoltenberg, 10 yıllık görev süresinin ardından NATO Genel Sekreterliği görevini 1 Ekim’de eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye devretmişti. Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı’nın (MSC) yeni başkanı olarak atanmıştı.

Almanya’dan Stoltenberg’e Liyakat Nişanı

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#Almanya#Jens Stoltenberg#AVRUPADAN HABERLER

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